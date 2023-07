Drückende Schwüle, sengende Hitze und immer wieder schwere Unwetter – das Wetter in NRW zeigt sich im Juli bisher von seiner unruhigen Seite. Relaxen in der Sonne am Pool? Aktuell wenn überhaupt nur zeitweise möglich.

Überall in Deutschland spielt das Wetter verrückt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet bei „wetter.net“ sogar von einem Tornado, der im Saarland mehrere Dächer abdeckte. „Dieser Sommer ist alles andere als entspannt“, so der Experte – und das Chaos sei „noch lange nicht vorbei“.

Wetter in NRW: Nächste Hitzespitze im Anmarsch

Am Donnerstag (13. Juli) und Freitag (14. Juli) kann man in NRW kurz durchatmen. Da erreichen die Temperaturen maximal 21 bis 26 Grad. Doch Dominik Jung redet nicht lange um den wortwörtlich heißen Brei herum: „Zum Samstag kommt wahrscheinlich schon die nächste Hitzespitze auf uns zu“.

Das NRW-Wetter in den nächsten Tagen:

Donnerstag, 13. Juli: 22 – 25 Grad, wechselnd bewölkt

Freitag, 14. Juli: 24 – 28 Grad, heiter

Samstag: 15. Juli: 27 – 32 Grad, starke Gewitter

Dann glüht es in Teilen der Bundesrepublik so richtig ab. Von der Nordostküste bis in den Südwesten klettern die Temperaturen auf 35 bis 39 Grad. Und was bedeutet das für uns in NRW? Hitzegewitter – was auch sonst? Das kennen wir aus den letzten Tagen schon zur Genüge.

Experte warnt vor erneuten Unwettern

„Achtung, aufgepasst! Das können wieder Unwetter werden“, mahnt Dominik Jung – und warnt vor Orkanböen, Sturmböen, Hagel und Platzregen. Sommer-Grillen am Samstagabend (15. Juli) im Garten? Vorsicht! Jung: „Wenn da irgendwo Feste geplant sind, da muss man höllisch aufpassen.“

Immerhin: Dieses Gewitter kühlt NRW dann zumindest ein klein wenig ab. Am Sonntag (16. Juli) und Montag (17. Juli) pendeln wir uns wieder so um die 24 Grad ein. Aber eine wirkliche Konstanz kriegen wir wohl erstmal nicht in unser Sommerwetter.