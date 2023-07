Eigentlich spielt das Wetter doch im April, wie es will. Der diesjährige Juli in NRW macht dem aber gehörig Konkurrenz. Sommer-Hitze, Abkühlung, drückende Schwüle und Unwetter geben sich teils mehrfach in einer Woche die Klinke in die Hand.

Gerade erst am vergangenen Sonntag (9. Juli) kochte NRW bei Temperaturen von über 30 Grad – und am Nachmittag überzog dann ein heftiges Unwetter den Westen. Starkregen, Sturmböen, Gewitter, Hagel – alles war dabei. Wer jetzt jedoch denkt, dass das Wetter sich beruhigen würde, liegt komplett falsch.

Wetter in NRW: Hitze und Gewitter

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ sieht in seiner Vorhersage schon den nächsten „Hitzepeak“ vor unserer Tür stehen – „und der übernächste auch schon.“ Oha! Die Sahara-Hitze drängt über Portugal, Spanien und Frankreich auch zu uns nach Deutschland.

Das meiste bekommt zwar der Süden der Bundesrepublik ab. Dort könnte am Dienstag (11. Juli) teilweise sogar die 40-Grad-Marke (!) geknackt werden. Zudem warnt Dominik Jung vor einer „sehr drückenden und unangenehmen Schwüle“.

Auch in NRW sind dann über 30 Grad möglich. Doch wir bekommen ein ganz anderes Problem. Denn was passiert, wenn der Süden des Landes aufgeheizt und der Norden durch Luftmassen aus Skandinavien abgekühlt wird? Richtig, in der Mitte kracht es! Und in der Mitte liegt eben auch NRW. Experte Jung warnt vor erneut teils „unwetterartigen“ Gewittern.

Am Wochenende geht es weiter

Am Freitag (14. Juli) gibt es dann eine kurze Verschnaufpause – da kann man in NRW bei Temperaturen um die 28 Grad einen schönen Sommertag genießen. Doch dann folgt „zum Samstag der nächste Hitzepeak“ im Süden, so Experte Jung. Das Spiel beginnt von vorne – und in der Mitte (und damit auch in NRW) folgen die nächsten Unwetter.

„Schmuddelig-schwüles Sommerwetter“ kommt Dominik Jung zufolge auf uns zu. Na, das sind ja schöne Aussichten. Da muss man beim Grillen schon ganz genau auf den Kalender schauen, um den einen angenehmen Sommertag herauszupicken.