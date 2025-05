Wetter in NRW: Jetzt knallt es! Sommer-Hitze rollt auf uns zu

Die Wetter-Prognosen der letzten Wochen schienen sich nicht einig werden zu wollen. Während das eine Modell für den nächsten Monat Regen prognostizierte, sagte das andere strahlende Sonne voraus. Jetzt scheint es allerdings zu einer Einigung gekommen zu sein.

In einem Video von „wetter.net“ fasst Diplom-Meteorologe Dominik Jung den Umschwung der Wetter-Vorhersagen zusammen. „Jetzt hat das CFS seine Prognose für den Sommer korrigiert und die Europäer, ja, die haben ihre Juni-Prognose auch noch mal ganz schön angepasst“, erkennt er. Nun scheint es amtlich: Die Hitze-Welle rollt auf Deutschland zu.

Wetter in NRW: Das ist die Prognose

Der ein oder andere wird sich bei der Ankündigung wundern. Denn von einer Hitze-Welle zeigen die derzeitigen Temperaturen in NRW noch nichts. Am Samstag (24. Mai) sind noch milde 15 Grad im Westen, die sich bis Sonntag (25. Mai) auf rund 19 Grad erhöhen sollen. Außerdem „zieht neuer Regen von Westen heran und dieser Regen bleibt auch am Sonntag zeitweise erhalten“, so der Wetter-Experte.

Auch interessant: Wetter in NRW: Große Hitze im Anmarsch – doch vorher kommt die Polarluft-Klatsche

Auch der Start in die Woche wird alles andere als heiß ausfallen. Für Montag (26. Mai) sagt der Wetter-Experte rund 18 Grad im Westen voraus, für Dienstag (27. Mai) 17 Grad und für Mittwoch (28. Mai) rund 16 Grad an. Begleitet werden die eher kühleren Temperaturen von einzelnen Regenschauern. Doch am Donnerstag (29. Mai) kommt der Umschwung.

Am Feiertag kommt der Umschwung

„Sieht gar nicht so übel aus“, befindet Jung. Am Vatertag sollen es um die 19 Grad in NRW werden, die sich am Brückentag mit viel Sonne auf rund 21 Grad hocharbeiten. Im Oberrhein im Süden sollen es sogar rund 30 Grad werden! Der Samstag (31. Mai), „der hat es in sich“. Laut Wetter-Prognose soll im Westen es rund 29 Grad werden! Aber Jung warnt auch: Die warmen Luftmassen seien zunächst „recht freundlich“, aber zum Nachmittag sei aus Südwesten zum Teil mit heftigen Schauern, Gewittern, Starkregen, Sturmböen oder Hagel zu rechnen – „Unwetterpotenzial ist da gegeben!“. Und auch der Sonntag sei eher durchwachsen. Im Süden sei sogar „Sturzflutgefahr“ warnt Jung.

+++Wetter in NRW: Experte muss enttäuschen – „Sieht ziemlich mau aus“+++

Wetter-Prognosen sagen Hitze voraus

Daraufhin wirft der Diplom-Meteorologe einen Blick auf die Prognosen für den Juni. Aus dem ECMWF-Modell liest der Wetter-Experte, dass es „deutlich wärmer als normal“ werden wird. Vom 2. bis zum 9. Juni werden teilweise Abweichungen von bis zu 6 Grad vom Klimamittel berechnet! Und auch in den Wochen danach dominieren die roten Farben die Karte.

Mehr News:

Dann zieht Jung den Vergleich zum CFS-Modell. Und siehe da: Das ist ganz schön gekippt! „Da war ja zeitweise von einem normalen Juni die Rede gewesen. Wir sehen jetzt überall die Farbe Rot bei uns in Deutschland“. 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel soll der Juni ausfallen. „Und das ist ne ordentliche Abweichung!“ Denn Klimamittel sei in den letzten Jahren ohnehin schon gestiegen. Was dagegen nach untern korrigiert wurde, ist der Niederschlag. Zum Teil soll es jetzt deutlich zu trocken im Westen werden.