Wetter in NRW: Altweibersommer vom Feinsten? Bei dem „Absacker“ wird es plötzlich ungemütlich

Das Wetter in NRW spielt in den letzten Tagen etwas verrückt. Es ist immer irgendwas zwischen T-Shirt und Pullover. In der Nacht zum Sonntag (1. Oktober) endet der September 2023 und bereits jetzt steht fest, dass es der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 ist.

Und so wie es aussieht, könnte der Oktober jetzt nahtlos an den September anknüpfen. Wetterexperte Dominik Jung von Wetter.net hat seine Prognose für den Oktober abgegeben und kündigt einen richtig schönen Altweibersommer für das Wetter in NRW an, aber an einem „Absacker“ soll es richtig ungemütlich werden.

Wetter in NRW: Ausgerechnet hier wird es ungemütlich

Laut Dominik Jung kann man den Oktober derzeit noch nicht ganz genau planen, aber es könnte ein sehr warmer Monat werden. Denn der Oktober geht genauso warm weiter, wie der September enden wird. Für den Sonntag (1. Oktober) erwartet der Meteorologe einen insgesamt sehr freundlichen Tag mit 22 Grad. Auch der Montag (2. Oktober) wird bei 23 mit Sonnenschein sehr freundlich. Aber dann ausgerechnet am Dienstag (3. Oktober), dem Tag der Deutschen Einheit, folgt ein regelrechter „Absacker“. Der Feiertag wird sehr unbeständig bei 16 Grad mit etwas Regen und Wolken. Der rasche Umschwung auf das kühlere und etwas frischere Temperaturen wird bei einigen erstmal „etwas Herbstfeeling“ auslösen.

In den Tagen danach bleibt es laut Dominik Jung unterkühlt. Erst am nächsten Wochenende bringt Warmluft die Temperaturen wieder in Schwung und zieht in weiten Teilen von Deutschland ein. Am Freitag (6. Oktober) werden dann schon wieder 21 bis 27 Grad erwartet. Der Samstag (7. Oktober) kommt auf 21 bis 29 Grad und am Sonntag (8. Oktober) steigen die Temperaturen auf 22 bis 29 Grad.

Bis zur Monatsmitte wird dabei kaum Regen im Westen erwartet. „Wer hätte das gedacht. Ein Dauersommer bis in den Oktober hinein“, resümiert Dominik Jung.

Damit könnte der Oktober also nahtlos an den September anknüpfen. Es sieht nach einer sehr trockenen und relativen warmen ersten Oktoberhälfte aus und hinten raus wird es – Stand jetzt (30. September) – etwas kühler. Jung betont aber auch, dass die Streuung da sehr groß ist, „es gibt noch große Unsicherheiten“. Und die Unsicherheiten in den Wettermodellen nehmen nach hinten raus deutlich zu.