Wetter in NRW: Experte ist sich sicher – „Da wird sich nichts mehr tun“

Das Wetter in NRW sieht alles andere als nach Herbst aus. Noch immer ist es warm, sonnig und Regen, Wind und Co. sind nicht in Sicht. Und in den nächsten Wochenhat es auch nicht den Anschein, als würde sich daran noch irgendwas ändern.

So warm wie der September in diesem Jahr war, könnte er alle Rekorde brechen. Auch wenn es erst am Sonntag (1. Oktober) 100-prozentig klar sein wird, können Experten schon jetzt absehen, dass dieser Monat Geschichte schreiben wird – und das nicht nur in NRW.

Wetter in NRW: Heißester September ever

Es ist der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Zuletzt lag die höchste Durchschnittstemperatur bei knapp 17 Grad. Dieser September liegt allerdings noch mal ein halbes Grad drüber. Das sind fast vier Grad mehr als beim alten Klimamittel (1961-1990) und noch immer 3,5 über dem neuen (1991-2020).

Auch interessant: Wetter in NRW: Experten schlackern die Ohren– „Extreme Düse“

„Und da wird sich nichts mehr tun bis zum Ende vom September“, ist sich Meteorologe Dominik Jung sicher. „Der September geht auf jeden Fall in die Geschichtsbücher ein“, sagt auch Meteorologe Johannes Graf. Extrem viel Sonne und kaum Regen – diese Wetterlage könnte sich auch durch den Oktober weiterziehen.

Gleiches Spiel im Oktober

Der Oktober geht wahrscheinlich genau so weiter wie der September. Auch dieser Monat könnte wieder ausgesprochen warm und trocken werden – zumindest in der ersten Hälfte. Bis mindestens zum 14. Oktober rechnet der Experte mit einem Hoch nach dem anderen. Erst „Rosi“ und jetzt bringt „Sonja“ warme Luftmassen aus dem Westen.

Mehr News:

Wir werden „mit Sonnenschein verwöhnt“ sowie mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Kaum Niederschläge und kein richtiger Herbsteinbruch stehen an. Das könnte ein richtig schöner goldener Oktober werden.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.