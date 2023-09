Wetter in NRW: Experten schlackern die Ohren– „Extreme Düse“

Wo sind wir denn eigentlich hier? Am Freitag (29. September) starten die Herbstferien in NRW. Doch wer gedacht hätte, er müsste dem schmuddeligen Wetter in NRW mit einem Urlaub im Süden entfliehen, sieht sich geschnitten.

Denn der Spätsommer will einfach nicht verschwinden. Zu Oktober hatten die Meteorologen zum wiederholten Mal den Beginn des trüben Herbst-Wetters vorausgesagt (mehr hier). Doch die aktuelle Prognose sieht ganz anders aus.

Wetter in NRW: „Extreme Südwestdüse“ im Anmarsch

In einem Punkt sollten die Wetter-Experten recht behalten. Am Freitag ziehen mal wieder ein paar Regentropfen durchs Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigt. Und auch die Temperaturen sinken über das Wochenende vielerorts mal wieder unter die 20-Grad-Marke, bevor wir zu Beginn der nächsten Woche wieder reichlich ins Schwitzen kommen. Ab Dienstag soll es dann für kurze Zeit noch einmal etwas kühler werden.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 18 bis 22 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Sonntag: 20 bis 24 Grad, nachts 15 bis 10 Grad

Montag: 23 bis 26 Grad, nachts 17 bis 12 Grad

Und dann? Dann erwartet uns laut Dominik Jung eine „extreme Südwestdüse“, die uns erneut sommerliche Stunden bescheren soll. Nach Angaben des Wetter-Experten verdichten sich wegen des Atlantik-Hochs die Zeichen, dass wir uns am ersten Oktober-Wochenende auf Temperaturen bis zu 26 Grad einstellen können.

Wetter-Experte schockt mit Oktober-Prognose

Definitiv nicht normal seien diese Werte für Oktober – vor allem nicht so dauerhaft. Denn entgegen bisheriger Prognosen deutet nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) nun vieles darauf hin, dass die gesamte erste Oktober-Hälfte nicht nur zu warm, sondern auch zu trocken werden dürfte.

Schon der September hatte historische Ausmaße, was Experten als ein deutliches Zeichen für den extremen Klimawandel werten (mehr dazu hier). Gut möglich also, dass eine Flucht in den Süden während der Herbstferien für Sonnenanbeter in Zukunft gar nicht mehr nötig sein wird.