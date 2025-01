Wetter in NRW wird an Silvester zur Bedrohung! Experte schlägt Alarm – „Lebensgefährlich“

Winter-Wunderland? Weit weg! Auch 2024 wird Silvester in ganz Deutschland wieder bestimmt von Schmuddelwetter. Beim Übergang in das neue Jahr wird das Wetter in NRW jedoch nicht nur nass und kalt. Es wird auch bedrohlich.

Ein Sturm lässt die Silvesterraketen zur Gefahr werden. Böen von bis zu 90 Stundenkilometern sorgen dafür, dass so mancher Meteorologe wegen des Wetters in NRW sogar ein kurzfristiges Böllerverbot fordert.

Wetter in NRW: Sturm wird zur Gefahr

Schon an Weihnachten wurden die Hoffnungen auf ein weißes Fest in Nordrhein-Westfalen mal wieder enttäuscht. 14 Jahre ist es inzwischen her, dass wir uns das letzte Mal über eine Schneedecke freuen durften. Genauso sieht es nun auch an Silvester aus. Niederschlag ja, aber die Temperaturen stimmen nicht. Also wird es wieder einmal nur nass und kalt.

Pünktlich zum Abend setzen im Nordwesten Deutschlands Regenfälle ein. Die könnten so manchem Feuerwerks-Fan den heißersehnten Jahresübergang vermiesen. Doch das ist nicht das größte Problem. Neben Regen wird auch Sturm den Schritt ins neue Jahr begleiten. Und der wird zu einer echten Gefahr.

„Das ist lebensgefährlich“

Sturmböen, örtlich sogar schwere Sturmböen werden für die Silvesternacht prognostiziert, erklärt Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“. Vor allem im Norden, aber auch runter bis in die Landesmitte und damit auch im Westen wird es richtig windig. Von bis zu 85 km/h wird ausgegangen. Und das könnte richtig heftig enden.

„Das ist lebensgefährlich“, warnt Jung. Silvesterraketen können durch den Sturm unkontrollierbar fliegen, Menschen, Häuser und Autos treffen und damit Brände auslösen oder schwere Verletzungen verursachen.

„Die Risiken sind zu hoch. Feuerwerke müssen abgesagt werden, bevor es zu Bränden oder schweren Verletzungen kommt“, fordert der Experte angesichts des Wetters in NRW. Ob das so kurzfristig durchgesetzt wird?