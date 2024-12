Wetter in NRW: Experte macht klare Silvester-Ansage — „Wird alles anders“

Nachdem die weiße Weihnacht in NRW ausgeblieben ist, stellen sich viele die Frage, wie das Wetter in NRW zu Silvester aussehen wird. Da würde sich der ein oder andere über milde Temperaturen wohl freuen. Immerhin darf in diesem Jahr vielerorts auch privat wieder geböllert werden.

Und bei Minusgraden draußen in der Nacht steht sich niemand gerne die Füße in den Bauch. Doch wie Experte Dominik Jung nun in seinem aktuellen Video bei wetter.net warnt, müssen wir sich Silvesterfans um etwas ganz anderes Sorgen machen.

Wetter in NRW: Temperaturen steigen leicht

Tja, auch einen Wetter-Experten kann es mal erwischen. Noch deutlich angeschlagen und verschnupft begrüßt Dominik Jung auf sein Publikum am Samstag (28. Dezember). Bei den eisigen Temperaturen kein Wunder, dass sich der Meteorologe eine Erkältung eingefangen hat. Und bis Silvester scheint auch keine Besserung in Sicht.

Dank Hoch Günther bewegen sich die Temperaturen zwischen den Feiertagen nur knapp über dem Gefrierpunkt. An Silvester selbst steigen die Temperaturen immerhin wieder leicht auf bis zu acht Grad in NRW. Aber das ist noch nicht alles.

Sturm-Gefahr an Silvester

„Ab dem Jahreswechsel wird alles anders werden. Aktuell haben wir diese Inversionswetterlage – oben sehr warm und unten eine sehr hohe Feinstaubbelastung“, so die Erläuterung. Und eben diese Inversionswetterlage sei dafür verantwortlich, dass es vor Silvester so düster und schmutzig auf unseren Straßen aussehe. Im Regelfall ist die Luft in unteren Schichten wärmer als in den darüber liegenden. Aktuell stellt sich die Lage umgekehrt da. Dadurch kann die kalte, staubige Luft vor allem in Städten nicht abziehen. Doch mit dem neuen Jahr komme laut dem Diplom-Meteorologen ein frischer Wind, der die dreckige Luftwand einfach wegbläst.

Allerdings hat Dominik Jung für Feuerwerk-Fans auch schlechte Nachrichten. Für den Norden von Deutschland spricht der Experte eine Warnung aus: Sturm-Gefahr! Und auch NRW könnte die ein oder andere Windböe zum Jahreswechsel heimsuchen. Doch mit dem Ende von 2024 legt sich langsam aber sicher auch der stürmische Wind wieder. Am 1. Januar klart es laut Prognose schon wieder deutlich auf und es wird angenehmer.