Wetter in NRW lässt Silvester-Fans stöhnen – HIER bläst der Sturm besonders stark

Das Wetter in NRW macht Pyro-Fans dieses Jahr zu Silvester einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Zwar bleibt es zum Jahreswechsel in NRW überwiegend trocken. Doch zu Silvester fegt ein mächtiges Orkantief über Europa hinweg.

Ausläufer davon werden wir zum Jahreswechsel auch in NRW zu spüren bekommen. Neben höheren Lagen dürfte der Sturm nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einem Teil des Landes besonders stark ausfallen.

Wetter in NRW sorgt für lange Silvester-Gesichter

Feuerwerks-Freunde schauen in den Tagen vor der Silvesternacht jedes Jahr gebannt auf die Wettervorhersage. Denn bestimmte Faktoren können die Knallerei zu einer ziemlich nervigen Angelegenheit machen. Denn schüttet es etwa aus Kübeln, weichen Böller und Raketen auf. Und auch zu starker Wind wird dann zum Ärgernis.

Schließlich lassen sich die Zündschnüre nur mäßig gut anzünden, wenn ständig eine Böe das Feuerzeug ausbläst. Und dann wäre da auch noch die Gefahr fehlgeleiteter Raketen, die von starkem Wind erfasst werden. Genau darauf müssen sich Pyro-Fans allerdings angesichts der Wetter-Vorhersage gefasst machen. Denn im Verlauf des Tages nimmt der Wind in NRW am Dienstag (31. Dezember) immer mehr zu.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag (Silvester): 2 bis 5 Grad, nachts 4 bis -1 Grad

Mittwoch: 6 bis 9 Grad, nachts 6 bis 1 Grad

Donnerstag: 4 bis 7 Grad, nachts 1 bis -2 Grad

Sturm fegt über NRW hinweg

Den DWD-Experten zufolge musst du in der Silvesternacht überall in NRW mit starken Böen rechnen, vor allem im Norden des Landes sowie in höheren Lagen. Teilweise drohen hier sogar stürmische Böen.

Auch am Neujahrstag ist die Sturmlage noch nicht ausgestanden. Erst am Donnerstag (2. Januar) beruhigt sich die Lage. Danach gehen die Temperaturen wieder in den Keller. Die ersten Schneeflocken des Jahres dürften also nicht lange auf sich warten lassen.