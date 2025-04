Baby-Katze hat keinen Schwanz mehr – der Grund erschüttert Tierheim in NRW

Die Tierheime in NRW leisten tagein, tagaus so einiges, um den herrenlosen Tieren ein schönes Zuhause auf Zeit zu schenken. Obwohl die meisten Auffang- und Pflegestellen überfüllt sind, kümmern sich die Pfleger mit Herzblut um Hunde, Katzen und andere Kleintiere.

Oftmals sind sie auch die ersten, die mit den traurigen Schicksalen der Tiere konfrontiert werden. Und vor allem die Geschichten von jungen, ausgesetzten Vierbeinern gehen ans Herz. Wie der Fall der kleinen Milli aus einem Tierheim in NRW – dem Kitten ist nämlich etwas Unfassbares passiert.

Tierheim NRW: Behörden wurden eingeschaltet

Via Facebook stellt das Tierheim Bergheim seinen aktuellen Neuzugang vor. In einem kurzen Clip wird die rührende Geschichte von Katze Milli erzählt. „Milli ist erst sechs Wochen auf der Welt und musste schon schlimmste Qualen durchmachen! Sie wurde nach Angaben des Tierheims absichtlich in einer Tür eingeklemmt“, heißt es in dem Beitrag. Dabei wurde ihr Schwanzwirbel „förmlich pulverisiert“. Statt die Katze zum Tierarzt zu bringen, wurde sie in ein Tierheim abgeschoben.

„Milli musste sofort operiert werden. Ihr Schwanz wurde amputiert. Eine schwere Operation für so ein kleines Wesen“, erklärt das Tierheim in NRW weiter. Die kleine Fellnase habe aber alles gut überstanden und sei auf dem Weg der Besserung. Mittlerweile schaltete das Tierheim Bergheim auch die Behörden ein und es wird gegen die früheren Besitzer ermittelt.

Trotz dieses unschönen Starts ins Leben ist Milli ein aufgewecktes Kätzchen, das immer noch die Menschen liebt. So sucht nun ein „Für immer“-Zuhause bei Tierliebhabern, „die Lust auf eine junge Abenteurerin haben und ihr Freigang bieten können“. Auch wenn sie manchmal Flausen in ihrem Kopf hat, sei Milli sehr lieb und halte zu gerne eingerollt ein Nickerchen.