Wetter in NRW: Irre Wende nach Unwetter-Schock? HIER herrscht Gewissheit

Die brisante Wetter-Lage vom Dienstag (18. Juni) ist zum Glück wieder Geschichte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete sich mit einer brisanten Unwetter-Warnung zu Wort. Und die hatte üble Folgen.

Denn damit sollten auch viele Public-Viewing-Veranstaltungen in NRW ins Wasser fallen – für EM-Fans richtig bitter. Selbst im Westfalenstadion in Dortmund waren die Folgen der Regenmassen deutlich zu spüren (hier mehr dazu >>>).

Kommt nach dem Unwetter-Schock jetzt endlich die Wende? Macht das Wetter in NRW jetzt endlich die Bahn für den Sommer frei. Ein ganz bestimmter Tag soll jetzt die Antwort liefern, wie eine Wetter-Expertin jetzt ankündigt.

Wetter in NRW: Jetzt droht neues Ungemach!

Am Donnerstag (20. Juni) müssen wir uns laut „wetter.net“-Meteorologin Kathy Schrey jetzt erst mal wieder auf neues Ungemach einstellen. Denn dunkle Wolken ziehen im Westen wieder auf und sorgen für die nächste brisante Wetter-Lage. Regen, Hagel, Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde – diese Aussichten geben wenig Hoffnung für die nächsten Public-Viewing-Veranstaltungen zur EM 2024 in NRW.

Zwar ziehen die Gewitter schon am Freitag (21. Juni) wieder gen Osten weiter, wo sogar Superzellen laut Schrey wahrscheinlich sind. Doch schon am Samstag (22. Juni) bescheren uns die feucht-warmen Luftmassen aus dem Süden neuen Regen. In der nächsten Woche steht aber ein besonderer Tag an, der uns das Sommer-Wetter für die nächste Zeit orakeln wird.

Wetter mit Rolle vorwärts?

Maßgeblich für den Sommer ist der sogenannte Siebenschläfertag. Und der besagt: Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, dann regnet’s ganze sieben Wochen. Regnet’s am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen nicht weichen mag. Der diesjährige Siebenschläfertag fällt auf Donnerstag (27. Juni).

Laut der Wetter-Expertin scheinen sich die Siebenschläfer beziehungsweise die Wetter-Modelle bislang allerdings noch uneins zu sein. Während das eine schon wieder nasse Füße prophezeit, sagt das nächste Modell hochdruckgeprägtes Sommer-Wetter voraus. „Die Diskrepanz könnte nicht größer sein“, so Kathy Schrey von „wetter.net“. Es bleibt also spannend, ob uns in NRW endlich Sommer-Wetter vergönnt sein wird. Mehr News zum Wetter in NRW erfährst du hier >>>.