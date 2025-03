Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen! „Gibt’s kein Halten mehr“

Wenn man in das neueste Video von Wetter-Experte Dominik Jung („wetter.net“) klickt, bekommt man es ob der ersten Bilder mit der Angst zu tun. Erwartet uns etwa noch mal Schnee beim Wetter in NRW?

Selbst der größte Winter-Fan möchte wohl Ende März, Anfang April keinen Schnee mehr sehen – außer vielleicht noch zum Skifahren. Doch könnte dieses Wetter-Szenario wirklich drohen? Oder erwartet uns etwas ganz anderes? In diesem Artikel wirst du es erfahren.

Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Kein Halten mehr“

Noch mal Schnee beim Wetter in NRW? Kann das wirklich sein? Nein, keine Sorge. Es können zwar in den nächsten Tagen noch weiße Flocken fallen, aber das betrifft wohl nur das Alpenvorland oberhalb von 1.000 Metern. Da sind wir zum Glück raus! Doch die Wettermodelle spielen trotzdem verrückt. „Es geht rauf, es geht runter (…) Mal Kälte, mal Wärme. Ein wildes Hin und Her“, erklärt uns Experte Dominik Jung.

Am Samstag (29. März) sorgt die Kaltfront in ganz Deutschland noch eher für dichte Wolken. Nur der in vielen Gegenden benötigte Regen bleibt weiterhin größtenteils aus. Die Temperaturen beim Wetter in NRW liegen bei um die 13 Grad. Auch am Sonntag (30. März) hängt der Himmel voller Wolken. Am letzten Märztag, also Montag den 31., kommt aus Westen bereits mehr Sonnenschein und der bringt uns zumindest um die 14 Grad. Ab Dienstag (1. April) soll es rasch wärmer werden, bei uns in NRW sind es dann erstmal um die 15 Grad. Und „am Mittwoch gibt’s kein Halten mehr“, verspricht Jung. „Viel Sonnenschein von Hamburg bis nach München, von Köln bis nach Dresden.“

Kommt im April schon der Sommer?

Auch am Donnerstag (3. April) soll es richtig sonnig werden. Beim Wetter in NRW erwarten uns bis zu 20 Grad. Also perfektes Frühlingswetter! Der Freitag (4. April) setzt dann noch mal einen drauf und beschert uns bei bis zu 21 Grad viel Sonne.

Laut Jung nähern wir uns sogar den Kriterien für einen echten Sommertag. Und das könnte am Samstag (5. April) oder Sonntag (6. April) bereits der Fall sein. Doch da sind die Vorhersagen noch etwas unsicher. Lassen wir uns also überraschen!

