Wetter-Wahnsinn haut Experten um! Epizentrum in NRW: „Ungewöhnlich“

Das Wetter in NRW zeigt sich Ende des Monats noch einmal von seiner besten Seite. Am Freitag (28. März) konnten wir das Wochenende bei strahlendem Sonnenschein und Werten zwischen 16 und 19 Grad einläuten.

Das ist aber noch kein Vergleich zu dem, was uns eine Woche später erwarten könnte. Ein Wetter-Modell dreht jetzt komplett auf und berechnet vor allem für NRW absolute Spitzenwerte.

Wetter in NRW: Experte baff – „Ungewöhnlich“

„Man weiß gar nicht, wo das GFS-Modell noch eigentlich noch hin möchte in diesem April 2025“, staunt Wetter-Experte Dominik Jung über die konstante und stabile Berechnung „ungewöhnlich warmer Luftmassen“ ab dem ersten April-Wochenende. Nachdem es am letzten März-Wochenende temperaturtechnisch noch einmal etwas bergab gehen soll, können der Prognose zufolge schon bald die ersten Sommertage des Jahres auf uns warten.

Im Gegensatz zum Europäischen Wetter-Modell, das eher wechselhaftes Wetter zu April-Beginn berechnet, geht das GFS-Modell am ersten April-Wochenende von Werten bis zu 26 Grad aus.

Laut Dominik Jung könnten in diesem Szenario sogar in NRW bis zu 28 Grad drin sein. Denn den Berechnungen zufolge soll es im Westen der Republik besonders warm werden. „Was für eine Wetter-Prognose ist das denn bitte schön? Und das über mehrere Tage hinweg!“, staunt der Meteorologe Bauklötze.

Wetter-Vorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 10 bis 14 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Sonntag: 10 bis 14 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Montag: 12 bis 16 Grad, nachts 5 bis 1 Grad

Bald T-Shirt-Wetter in NRW?

Ob es tatsächlich so kommt, werden die Entwicklungen der nächsten Tage zeigen. Welches Modell auch immer sich durchsetzt, eine Sache steht offenbar fest: In den nächsten Tagen soll es weiterhin weitgehend trocken bleiben.

Laut Dominik Jung („wetter.net„) könnte es sogar bis zum 13. April beinahe komplett trocken bleiben in NRW. Ein April, der nicht weiß, was er will, sieht jedenfalls anders aus.