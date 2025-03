Phantasialand: Kurz vor Saisonstart geht die Nachricht um – Besucher fallen aus allen Wolken! „Wie das?“

Die Phantasialand-Fans werden es bereits bis in die Fingerspitzen spüren: das aufgeregte Kribbeln. Denn der Saisonstart steht kurz bevor. Am Samstag (5. April) geht’s endlich wieder los! Dann heißt es wieder Herzklopfen auf der Achterbahn, feucht-fröhlicher Spaß auf der Wasserbahn und spannende Familien-Abenteuer.

Doch kurz vor dem Saisonstart geht eine unglaubliche Nachricht um. Die Besucher fallen aus allen Wolken. Was ist da nur los?

Phantasialand: Kurz vor Saisonstart gibt’s irre Nachrichten

Das Phantasialand in Brühl bei Köln (NRW) steht kurz vor der Eröffnung der neuen Saison. Doch kurz vorher geben sie etwas bekannt, das die Besucher aus allen Wolken fallen lässt. Denn das Phantasialand wurde bei dem Parkscout Publikums Awards 2024/25 zu Deutschlands bestem Freizeitpark gewählt.

Und das ist gerade bei diesem Preis eine ganz besondere Ehre, denn hier entscheidet keine Jury sondern die Gäste selbst. In der Historie des Preises musste sich das Phantasialand schon oftmals dem Europa-Park geschlagen geben. Dieses Mal landete der aber nur auf Platz zwei. Auf Platz drei folgt der Erlebnispark Tripsdrill. Und das muss natürlich gefeiert werden. In einem Post auf der eigenen Facebookseite heißt es dazu: „Ihr habt gewählt. Und genau deshalb sind die Ergebnisse für uns so bedeutend. Wir freuen uns riesig, euch ab dem 5. April wieder willkommen zu heißen – in DEUTSCHLANDS BESTEM FREIZEITPARK!“

Die Kommentare sprechen Bände

Die Follower freuen sich mit dem Phantasialand aus NRW über den ersten Platz und schreiben unter anderem: „Absolut verdient“, „Für mich auch der schönste Freizeitpark“ und „Ehre wem Ehre gebührt“.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Ein Follower fragt zum Beispiel: „Diesmal nicht der Europa-Park? Wie kommt das denn?“ Anscheinend lag das Phantasisland in der Gunst der Parkgäste diesmal höher. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr aussieht.