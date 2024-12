Wetter in NRW: Schnee-Hammer zu Heiligabend – „Kommt einiges zusammen“

Der Traum der weißen Weihnacht ist für die allermeisten Menschen in NRW längst nur noch einer von dem sie glauben, ihn nie mehr erfüllt zu bekommen. Das Wetter spielt verrückt und obwohl wir kurz vor dem Jahreswechsel stehen, sind die Temperaturen eher mild. Doch nun kommt eine Hammer-Nachricht, mit der so niemand mehr gerechnet hätte!

Die Wetter-Expertin Kathy Schrey klärt auf, dass Schnee an Weihnachten gar nicht so unwahrscheinlich zu sein scheint. „Weiße Weihnachten scheinen gesichert zu sein“, erklärt die Meteorologin in einem Video von „wetter.net“.

Wetter in NRW: „Weiße Weihnachten“

Aktuell seien die Tiefdruckgebiete noch bis zum Wochenende wetterbestimmend, informiert Schrey. Am Donnerstag, den 19. Dezember erreichen die Temperaturen in NRW rund 12 Grad – im Laufe des Tages ziehe die Front allerdings vorbei und die Temperaturen sinken. Am Freitag fallen die Temperaturen dann deutlich kälter aus, kommen nur noch auf etwa fünf Grad. Ab Samstag bringen dichte Wolken Regen mit sich.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte warnt vor Winter-Hammer – „Da wird abgelästert“

Der Montag (23. Dezember) verspricht allerdings, dass die Niederschläge in Form von Schneeregen oder sogar Schnee fallen. „Weil die Luft wird im Laufe des Tages empfindlich abkühlen“, klärt die Wetter-Expertin auf. Vom 23. bis zum 24. Dezember wird sich in den Nordstaulagen der Mittelgebirge und in den Alpen eine Schneedecke gebildet haben – da „kommt einiges zusammen“, erläutert Schrey. Und nicht nur in Süddeutschland, sondern auch in den südlichen Teilen von NRW könnte es dieses Jahr „weiße Weihnachten“ geben, wie auf der Karte zu erkennen ist!

Mehr spannende News:

Auf Kältefront folgt Hochdruckgebiet

Auf die nahende Kältefront, die so einigen ab dem 23. Dezember Schnee bescheren könnte, folgt allerdings gleich wieder ein Hochdruckgebiet. Ab dem 25. Dezember sei vom Schnee nichts mehr zu sehen, informiert die Wetter-Expertin. Nur in den sehr hochlagigen Gebieten bleibt die weiße Schneedecke erhalten. Zumindest Heiligabend am 24. Dezember bleibt von den steigenden Temperaturen verschont!