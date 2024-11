Wetter in NRW: Experte warnt vor Winter-Hammer – „Da wird abgelästert“

„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit. Du kommst aus den Wolken“, nun ja, so heißt es zumindest im Weihnachtsklassiker. Hier in Deutschland und vor allem in NRW ist von Schnee und weißer Weihnacht allerdings noch lange nichts zu sehen.

Doch gibt es Hoffnung? Immerhin wird es immer kühler und die Temperaturen klettern nach unten. Und nun warnt sogar ein Wetter-Experte! Er ist sich sicher, dass der Winter mit einem Paukenschlag kommt.

Wetter NRW: CFS-Modell verspricht „milden Winter“

Grau, grauer. Novemberwetter. Seit Tagen ist es trist und düster in NRW.

Das Wetter steckt regelrecht fest und verdrießt auch vielen Menschen die Stimmung. Immerhin steht bald nicht nur der Karneval vor der Tür, auch die Weihnachtsmärkte öffnen bald ihre Pforten.

+++ Wetter in NRW: Regen, Regen, Regen! Experte warnt – „Sandsäcke nicht so weit weg legen“ +++

Für den Meteorologen Dominik Jung (wetter.net) steht fest: Es wird (bald) viel „gelästert“. Aber warum? Verantwortlich sind dafür nicht etwa die hohen Preise auf den Weihnachtsmärkten, sondern das kommende Wetter in NRW. So berechnet das CFS-Wettermodell „einen sehr milden Winter für 2024/ 2025“. Nur: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Kürzel CFS?

Dabei handelt es sich um das sogenannte Climate Forecast System, das die Wechselbeziehungen zwischen den Ozeanen, dem Land und der Luft der Erdoberfläche modelliert und damit Vorhersagen ermöglicht.

„Wärmster Winter seit Wetteraufzeichnungen“: Warme Prognosen für 2025

Bei diesen Prognosen wird es wohl keine weißen Weihnachten geben, aber kann man zumindest im Januar mit Schnee rechnen? Eher nicht. So prognostiziert Dominik Jung für das Wetter in NRW: „Nach dem sehr warmen Dezember wird auch ein warmer Januar“ kommen. Und auch im Februar 2025 „bleibt alles beim Alten“. Das würde dann „einen Winter im Bereich der wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881“ bedeuten. Und nicht nur das: Der Winter könnte sich mit seinen Temperaturen sogar in die „Top Ten“ einreihen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

„Es kann alles noch anders kommen“, gibt sich Wetter-Experte Dominik Jung dennoch hoffnungsvoll. Und wer weiß, vielleicht singen wir ja bald „Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus“ und packen den Schlitten aus.