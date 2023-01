Wetter in NRW: Schneebombe 2.0 gezündet! Experte warnt – „Kann ziemlich ungemütlich werden“

Das Wetter in NRW beschert uns zurzeit Schneemengen, mit denen gar keiner mehr gerechnet hätte. Und das sogar im Ruhrgebiet und nicht nur im Sauerland. Der Winter feiert wahrhaftig sein Comeback.

Am Wochenende hat das Wetter in NRW noch mal jede Menge Schnee in petto. Das birgt allerdings auch einige Gefahren.

Wetter in NRW wird „ziemlich ungemütlich“

„Mein lieber Mann, was war das für ein Schneechaos!“, erinnert sich Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ an die Woche, die schon fast hinter uns liegt. Selbst in den tiefen Lagen von NRW hat es am Dienstag, den 17. Januar, und auch am Donnerstag wiederholt geschneit. Samstag ging es weiter und auch am Sonntag fallen die weißen Flocken vom Himmel.

„Der Winter schlägt richtig zu“, so der Experte. Zurzeit zieht ein Schneegebiet aus Osteuropa über NRW hinweg. „Das kann ziemlich ungemütlich werden“, warnt Jung. Denn mit jedem Zentimetern Neuschnee wächst auch das Risiko für ein erneutes Verkehrschaos. Schon am Freitag und Samstag gab es im Kreis Düren über 100 Verkehrsunfälle und mehrere Verletzte.

Vorsicht, glatt!

Am Sonntag bleibt der Himmel meist bedeckt und hier und da fällt Schnee – vor allem im Mittelgebirge, aber auch in Duisburg kommen ein paar Flocken herunter. Der lässt aber im Verlauf der Nacht wieder nach. Die Temperaturen halten sich stabil knapp über oder unter dem Gefrierpunkt.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 1-4 Grad (Bergland -2 bis 1), nachts -2 Grad (-6)

Dienstag: 1-5 Grad (-1 bis 1), nachts -1 bis -6 Grad

Mittwoch: 0-4 Grad, nachts 2 bis -2 Grad (-2 bis -4)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis in den Montag hinein vor Frost und Glätte – auch durch gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel. Dabei bleibt es stets dicht bewölkt, erst zum Abend hin lockert es etwas auf. Zur Glättegefahr in der Nacht kommt nun auch noch Nebel hinzu.

Wetter in NRW: Die Wochenaussichten

Am Dienstag sieht es schon wieder etwas freundlicher aus. Ein Wechsel aus Wolken und Sonne gepaart mit milderen Temperaturen dürften die Schneereste dann komplett wegschmelzen. Dennoch bleiben uns Glätte und Nebel erhalten.

Mehr News:

Tags darauf zieht es sich wieder mehr zu, doch soll es trocken bleiben. Der DWD warnt vor leichtem Frost in den Hochlagen und nachts vor Regen in tieferen Lagen, der sich sogar in Glatteisregen verwandeln könnte. Mehr Wetter-News gibt beim YouTube-Kanal von „wetter.net“.