Wetter in NRW: Üble Prognose – DAS wird vielen gar nicht gefallen

Ist der Sommer nun endgültig vorbei? Diese Frage werden sich sicherlich auch viele Anwohner in Nordrhein-Westfalen stellen. Das Wetter in NRW war in den vergangenen Tagen nämlich eher wechselhaft und startet in die neue Woche vielerorts mit einer dichten Wolkendecke.

Aber wie wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen? Müssen wir uns wieder auf Regen einstellen? Wir verraten dir, wie die Prognosen aussehen.

Wetter in NRW: Mieser Wochenstart

Schon der Blick auf die Montags-Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verrät, dass der Wochenstart alles andere als angenehm wird. Es wird wechselnd bis stark bewölkt. Doch das ist leider noch nicht alles. Zum Tagesanfang und auch am Nachmittag kommt es lokal sogar zu Unwettergefahr durch Starkregen.

+++ Zoo in NRW: Bange Blicke ins Tiger-Gehege – Pfleger und Besucher halten es kaum aus +++

Wer nun hofft, dass es wenigstens schön warm wird, wird auch enttäuscht. Die Höchstwerte erreichen am Montag in Nordrhein-Westfalen 19 bis 22 Grad. Bei Gewittern könnte es zudem auch noch zu Sturmböen kommen. Die Nacht zum Dienstag wird ebenfalls alles andere als schön.

Wetter in NRW: So wird der Dienstag

In der Nacht von Montag auf Dienstag fallen die Temperaturen auf 14 bis 9 Grad. Es kann zeitweise zu weiteren Schauern und einzelnen Gewittern in NRW kommen. Immerhin lassen die im Laufe der Nacht nach. Das Wetter bringt am Dienstag erneut Temperaturen von 19 bis 21 Grad nach Nordrhein-Westfalen – zeitweise ist auch wieder Regen möglich. Die folgende Nacht wird ebenfalls eher ungemütlich. Die Temperaturen erreichen Werte von 13 bis 10 Grad und zu Beginn kann es erneut Regen geben.

Weitere spannende News für dich:

Am Mittwoch wird es bei 21 bis 25 Grad immerhin wieder etwas wärmer. Dann soll es auch vielerorts niederschlagsfrei bleiben, was auch in der Nacht zum Donnerstag so bleibt. Örtlich kann es zu starken Böen kommen. Wer keine Lust auf Regen hat, sollte den Donnerstag nutzen, da bereits am Freitag wieder Tropfen von oben kommen sollen.