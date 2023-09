Deutsche Bahn in NRW: Pendler-Chaos geht weiter! Hauptstrecke gesperrt

Pendler, die auf die Deutsche Bahn in NRW angewiesen sind, müssen jetzt ganz stark sein. Denn die Hauptstrecke zwischen Düsseldorf und Köln bleibt weiterhin gesperrt.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten für den RRX-Ausbau auf der wichtigen Zugverkehrsader zwischen den beiden Rhein-Metropolen längst beendet sein. Doch jetzt meldet die Deutsche Bahn erneut Probleme. Pendlern brauchen also weiterhin Geduld.

Deutsche Bahn in NRW bringt neues Datum ins Spiel

Geplant waren die Bauarbeiten für den RRX-Ausbau zum Ende der Sommerferien bis zum 8. September. Doch die Bauarbeiten verzögerten sich, weil nach Angaben der Deutschen Bahn nahezu täglich neue unvorhersehbare Schwierigkeiten hinzugekommen seien. „Allein in dieser Woche mussten die Gleise wegen eines Kampfmittelverdachtspunktes wieder abgebaut werden, um den acht Meter tief liegenden Verdachtspunkt auszuräumen.“ Am Freitag (15. September) sollte die Strecke nun final wieder freigegeben werden.

Doch den letzten Rückschlag dieser Woche habe die Deutsche Bahn nun zeitlich nicht mehr aufholen können. Deshalb müsse die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln noch bis mindestens Dienstag (19. September) um 21 Uhr gesperrt bleiben. In der Zeit müssen sowohl Nahverkehrs- als auch Fernzüge zwischen Köln und Düsseldorf umgeleitet werden.

Schienen-Ersatzverkehr mit Fragezeichen

„Wir haben bis zur letzten Minute dafür gekämpft, die Bauarbeiten doch noch rechtzeitig am Freitagabend zu Ende zu bringen. Leider haben all unsere Anstrengungen letztlich nicht zum Erfolg geführt. Wir wissen, dass wir den Reisenden in den letzten Wochen und Monaten viel zugemutet haben. Umso bitterer ist es, dass wir nicht wie versprochen fertig geworden sind“ sagte Micheal Knoll.

Der Projektleiter für den RRX-Ausbau bat ausdrücklich um Entschuldigung und versprach: „In den nächsten Tagen bündeln wir nochmal alle Kräfte, damit auf der Strecke endlich wieder Züge fahren können.“

Unklar sei, ob die Nahverkehrsunternehmen in der Kürze der Zeit den bestehenden Schienenersatzverkehr verlängern können, teilte die Deutsche Bahn mit. „Sie versuchen unter Hochdruck, mindestens einen Notverkehr mit Bussen beziehungsweise die Umleitungsverkehre zu organisieren.“ Bislang wurden im Nahverkehr Ersatzbusse für die Linien RE1 (RRX), RE 5 (RRX) und die S6 eingesetzt.