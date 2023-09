Wetter in NRW: Gewitter im Anmarsch – hier soll es besonders heftig krachen

Das Wetter in NRW ist in den vergangenen Tagen und Wochen sehr wechselhaft gewesen. Während es einige Tage sehr schön warm war, folgten dann viel Regen und kühlere Temperaturen. Aktuell werden weite Teile des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wieder von Sonne und sehr angenehmen Temperaturen verwöhnt.

Doch das Wetter in NRW soll bald ganz andere Seiten aufziehen. Anstelle von Sonnenschein soll es dann unter anderem zu kräftigen Gewittern kommen. Wir verraten dir, welcher Teil von Nordrhein-Westfalen von dem Wetterereignis besonders betroffen sein könnte.

Wetter in NRW: Bald soll es wieder krachen

Am Freitag und Samstag war es in weiten Teilen von NRW auf das Wetter bezogen sehr freundlich. Doch schon am Abend beziehungsweise in der Nacht auf Sonntag könnte sich das deutlich ändern. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon am Nachmittag erste vereinzelte Schauer über der Eifel voraus. „Im Abendverlauf westlich des Rheins Schauer und Gewitter, Starkregen möglich“, heißt es. Nach aktuellen Prognosen sind auch Windböen um die 60 km/h möglich. Die Höchstwerte am Samstag sollen zwischen 24 und 28 Grad liegen.

Im Osten von NRW soll es in der Nacht auf Sonntag meist niederschlagsfrei sein, ansonsten kann es örtlich zu Schauern, vereinzelt auch zu kräftigen Gewittern oder auch Starkregen kommen. Örtlich ist außerdem auch Nebel möglich. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 12 Grad.

Wetter in NRW: So wird der Sonntag

Am Sonntag soll sich der Nebel dann wieder auflösen. Zum Tagesanfang kann es örtlich dann auch noch zu Schauern kommen, im Tagesverlauf ziehen diese dann nach Nordosten ab. Wer Glück hat, bekommt am Sonntag gar keinen Regen ab. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 28 Grad – und auch der Wind spielt keine große Rolle.

Die Nacht zum Montag startet in Nordrhein-Westfalen niederschlagsfrei, in der zweiten Hälfte ziehen allerdings möglicherweise von Südwesten erste Schauer oder auch Gewitter auf. Die Temperaturen fallen auf 18 bis 14 Grad.