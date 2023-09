A2 in NRW voll gesperrt: Lkw kracht in Stau-Ende ++ Rettungshubschrauber landet

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag auf der A2 in NRW! Die Polizei musste die Autobahn komplett sperren. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an. Ein Rettungshubschrauber landete mitten auf der A2.

+++ Unwetter-Chaos in NRW ++ A2 zeitweise überschwemmt++ Hochwasserwarnung +++

Der Unfall hat sich am Freitagnachmittag (15. September) ereignet. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Lkw-Fahrer ein Stauende auf der A2 in NRW zu spät und fuhr auf dieses auf – mit schlimmen Folgen.

A2 in NRW in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Der Lkw und zwei weitere Pkw wurden beschädigt und mehrere Insassen verletzt. Betroffen war die A2 in Höhe Bielefeld, und zwar in Fahrtrichtung Dortmund.

+++ A2 in Gelsenkirchen: Mann fährt Beamten über den Haufen – plötzlich fallen Schüsse! +++

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Bielefeld befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Paderborn mit einem Mercedes-Benz Atego (7,5 Tonnen) die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Süd und dem Autobahnkreuz Bielefeld bemerkte der 33-Jährige ein Stauende nicht rechtzeitig. Es kam zu einer dramatischen Kettenreaktion! Der Lkw fuhr auf einen Renault-Pkw auf. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw wiederum auf ein weiteres Auto, einen Ford, geschoben.

Mann und Frau schwer verletzt

Die zwei Insassen des Renault – ein 49 Jahre alter Mann aus Bad Salzuflen und eine 42-jährige Frau, ebenfalls aus Bad Salzuflen – erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschauer war im Einsatz. Der Lkw-Fahrer und der 60-jährige Fahrer des Ford kamen mit leichten Verletzungen davon.

Mehr Themen:

Die Polizei sperrte die A2 in Fahrtrichtung Dortmund für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme. Erst gegen 16 Uhr wurde die Sperrung teilweise zurückgenommen. Seither steht dem Verkehr zumindest der linke Fahrstreifen wieder zur Verfügung. Mitten im Berufsverkehr kam und kommt es zu erheblichen Behinderungen und Rückstaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.

Autofahrer müssen auf der A2 in NRW aktuell immer wieder Geduld haben. Zum Beispiel haben heftige Starkregenfälle am Dienstag (12. September) die A2 bei Beckum geflutet (>>> mehr hier). Eine Vollsperrung in beide Richtungen (Dortmund und Hannover) war die Folge.