A2 in Gelsenkirchen: Beamte stoppen Dortmunder – als sie DAS finden, schicken sie sofort Verstärkung zu seiner Wohnung

Als Dortmunder hat man es in Gelsenkirchen nicht immer leicht. In diesem Fall hat das allerdings nichts mit der Rivalität zweier Fußballvereine zu tun – vielmehr waren es sogar Beamte aus Dortmund, die einen Dortmunder (25) auf der A2 in Gelsenkirchen ins Visier nahmen.

Die Zollbeamten zogen den 25-Jährigen aus dem Verkehr und sollten dabei einen Volltreffer landen. Einen Tag später standen die Kollegen aus Essen mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem Dortmunder auf der Matte. Es sollte sich lohnen.

A2 in Gelsenkirchen: Dortmunder erwischt

Der Zoll ließ nach diesem Zufallsfund auf der A2 in Gelsenkirchen nicht locker. Schon beim Anblick der beiden schwarzen Plastiktüten, die im Kofferraum des Dortmunders versteckt waren, schöpften die Zöllner Verdacht. Sie sollten recht behalten. Darin verbargen sich insgesamt satte 6,2 Kilogramm Marihuana!

Dumm gelaufen für den Dortmunder. Statt ein großes Geschäft zu landen, wanderte der Mann in Handschellen davon. Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachtes der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Einen Tag später spazierten Beamte des Zollfahndungsamts Essen mit einem Durchsuchungsbeschluss durch seine Wohnung – und landeten den nächsten Volltreffer.

Zoll entdeckt Cannabis-Plantage

So dauerte es nicht lange, bis die Zollfahnder in der Wohnung einen besonders hergerichteten Raum fanden. Darin: eine abgeerntete Indoor-Cannabis-Plantage. Die Beamten stellten das gesamte Equipment sicher und fanden darüber hinaus noch 830 Gramm Marihuana, 930 Euro Bargeld und diverse weitere Beweismittel.

In der Wohnung des Dortmunders entdeckten die Beamten eine Cannabis-Plantage.

Der Straßenwert aller Drogen beläuft sich nach Angaben des Zolls auf etwa 70.000 Euro! Der 25-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Essen dauern an.