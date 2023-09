Zoo in NRW: Bange Blicke ins Tiger-Gehege – Pfleger und Besucher halten es kaum aus

Tierliebhaber aufgepasst! Es gibt Neuigkeiten in einem Zoo in NRW. Bereits seit einigen Wochen können Besucher eine neue Tiger-Dame im Kölner Zoo beobachten. Doch damit hätte nun wirklich keiner gerechnet.

Die Arbeit der Zoos trägt nicht selten dazu bei, dass eine vom Aussterben bedrohte Tierart weiterhin bestehen kann. So soll es auch im Fall der Amurtiger sein, die im Zoo Köln leben. Mit dem Einzug einer neuen Zoo-Bewohnerin, sind nun alle Augen auf das Tigergehege gerichtet.

+++ Zoo in NRW: Gratis-Eintritt in Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen – doch die Sache hat einen Haken +++

Zoo in NRW: Wird es Tiger-Nachwuchs geben

Bereits Mitte August erreichte die Besucher die Nachricht, dass sie sich von Tigerkatze „Akina“ verabschieden müssen, und stattdessen eine neue Zoo-Besucherin einzieht. Der Grund: Akina zeigte wenig Interesse gegenüber ihrem Mitbewohner Sergan, sodass die Hoffnung auf Tiger-Nachwuchs aussichtslos schien. Die Tiger-Dame lebt nun im Tierpark Nürnberg und Tigerkater Sergan konnte sich über eine neue Partnerin freuen.

Endlich ein neuer Hoffnungsschimmer, dass es im Zoo Köln doch noch Tiger-Babys geben könnte. In den letzten Wochen sind alle Augen auf die neue Tigerkatze „Katinka“ gerichtet. Lebt sie sich gut ein? Sucht sie den Kontakt ihres männlichen Mitbewohners und können sich Besucher schon bald auf Tiger-Nachwuchs in dem Zoo in NRW freuen?

Der Kölner Zoo teilt erste Bilder des neuen Tigerpaars

Es sieht ganz gut aus. Seit Anfang der Woche (12. September) erstmals zusammen auf der Anlage, scheint das Eis zwischen dem neuen Amurtigerpaar schnell gebrochen zu sein. Der Zoo Köln teilt einige Bilder in den sozialen Netzwerken, auf denen Katze und Kater gemütlich nebeneinander liegen und ein Nickerchen zu machen scheinen. „Wir lassen die beiden in Ruhe zueinanderfinden, damit eine gute Partnerschaft entsteht,“ schreibt der Zoo unter seinen Beitrag.

Weitere Themen:

Auch die Besucher sind in den Kommentaren hoffnungsvoll gestimmt. „Das sieht ja vielversprechend aus,“ schreibt eine. „Sieht aus wie gesucht und gefunden,“ schreibt eine andere. Da bleibt den Besuchern und Pflegern jetzt nur noch eins: Abwarten und Daumen drücken.