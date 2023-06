Wetter in NRW: Expertin mit finsterer Prognose – es wird „ungemütlich“

Vom schwülen Sommerwetter zum Ferienbeginn müssen wir uns wohl erst einmal verabschieden. Das Wetter in NRW macht zum Wochenende eine 180-Grad-Wende. Es ist sogar mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel zu rechnen.

Allerdings ist der Wetterumschwung in NRW auch bitter nötig, denn die Dürresituation wird immer angespannter. Die Waldbrandgefahr steigt. Laut Wetter-Expertin Kathy Schrey von wetter.net kommen die Unwetter zum Wochenende aber sogar ganz gelegen.

Wetter in NRW: Jetzt kommt der Regen!

Ihren Angaben zufolge kommen in den nächsten Tagen Unwetter auf uns zu. Während es im Süden und Osten Deutschlands schon am Freitag (30. Juni) ordentlich gewittert, folgen die Regenschauer in NRW erst am Samstag (01. Juli).

„Entspanntes Sommerwetter sieht anders aus“, so Kathy Schrey von wetter.net, sie meint: „Ungemütlich wird es zum Ende unserer Arbeitswoche“. Aufgrund von Tiefenausläufern würden schon am Freitag für dunkle Wolken sorgen.

Nachts sei mit Tiefstwerten bis zu 14 Grad zu rechnen. Es kühlt also zum Wochenende wieder deutlich ab, die Temperaturen sinken. Zum Wochenende frischt auch der Wind auf, es sei laut der Expertin (wetter.net) sogar mit Böen bis zu 70 km/h und Gewitter zu rechnen.

Waldbrandgefahr! Regen ist bitter nötig

Insbesondere im Süden Deutschlands ist Dürresituation dramatisch, es besteht Waldbrandgefahr. Regen wäre also bitter nötig. „Ob es der erhoffte und lange ersehnte Landregen sein wird, werden wir uns noch genauer anschauen müssen in den nächsten Tagen“, so Schrey. Und auch die Landwirte wären über ein bisschen Regen sicherlich ganz froh.

