Unwetter im Anflug auf NRW – Experte warnt: „Gefahr deutlich erhöht“

Nach den teils regnerischen, teils sogar ziemlich frischen Tagen im Juli haben viele Menschen das Sommer-Wetter in NRW herbeigesehnt. Vielerorts herrschen über 30 Grad am Samstag – Badewetter pur, nicht nur in Essen, wo ein ganz besonderes Freibad eröffnet hat (>>> hier mehr dazu).

Doch die sommerliche Freude ist von kurzer Dauer. Schlimmer noch: „Die Wetterlage ist angespannt“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Da kommt was aus Südwesten herangezogen.“

Wetter in NRW bringt Gewitter, Sturmböen und Hagel

Die einen feiern am Samstag auf dem Parookaville-Festival in Weeze, dort gab es sogar eine Hochzeit (>>> hier mehr dazu). Die anderen planschen im Badesee oder sonnen sich zu Hause im Garten. Doch die Entspannung könnte ein schnelles Ende finden. „Es drohen heftige Schauer, Gewitter, Sturmböen und Hagel“, kündigt Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ an. Seine Prognose: „Westlich des Rheins könnte es ab Samstagnachmittag krachen!“ Das gelte nicht nur für das Wetter in NRW, sondern auch für Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg. Freuen darf sich der Rest Deutschlands. Dort bleibe es erstmal noch trocken.

Noch übler als am Samstag könnte das Wetter in NRW am Sonntag daherkommen. Zunächst ziehen in der Nacht weitere Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen sinken gerade mal auf 17 Grad ab – und somit startet der Sonntag direkt ziemlich warm und schwül. Bis zu 28 Grad sind angesagt.

Experte: „Gefahr für Bildung von Tornados deutlich erhöht“

„Aber dann geht’s los. Es brodelt ziemlich rasch“, warnt Meteorologe Dominik Jung. Schon mittags bestehe wieder die Gefahr von Schauern, Starkregen, Hagel. Und es könnte regional noch heftiger zugehen. „Die Gefahr für die Bildung von Tornados ist deutlich erhöht“, betont Jung. Wie immer gelte dabei: Unwetter treten häufig lokal begrenzt und ziemlich plötzlich auf. Wo genau es das Wetter in NRW letztlich krachen lässt, ist daher schwer zu sagen.

Wie geht es danach weiter? Montag und Dienstag werden wechselhaft, mit 21 Grad deutlich kühler als die Tage zuvor, das Ganze verbunden mit einem Mix aus Sonne und Regen. „Sommer mit angezogener Handbremse“, fasst Dominik Jung die Lage zusammen. Schöner wird es wieder am Mittwoch. Laut aktueller Prognose hat das Wetter in NRW dann 25 Grad, Sonne und Wolken im Gepäck. Es bleibt voraussichtlich trocken.