Wetter in NRW: Schnee? Hochwasser? Experte warnt – „Echtes Wetter-Chaos“

„Das wird regional eine heikle Wetterwoche werden“, so die brisante Wetterprognose von Meteorologe Dominik Jung. Deutschlandweit sei fast alles an Eventualitäten für die kommende Märzwoche vertreten: Neuschnee, Schneematsch, Glätte, Sturmböen, Überschwemmungen.

+++ Mülheim: Schüler berichten von schlimmen Situationen – „Hat mir ins Gesicht gespuckt“ +++

Auch das Wetter in NRW spielt laut der Prognose verrückt. Anwohner müssen sich auf heftige Regenschauer gefasst machen.

Wetter in NRW: Heftige Regenmassen werden erwartet

„Die nächste Märze-Woche, die wird wirklich spannend. Die Luftmassengrenze sorgt für ein echtes Wetter-Chaos“, beginnt Jung seinen Youtube-Beitrag am Freitag (4. März). Besonders im Südwesten von Deutschland seien Regenmassen von 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. In diesen Gebieten bestehe sogar Hochwassergefahr.

Doch die Eiseskälte liege zunächst hinter uns. Selbst im Norden würde das Barometer nicht unter minus 7 Grad landen, während kürzlich noch Horror-Prognosen doppelt so kalte Temperaturen vorausgesagt hätten. Nordrhein-Westfalen kommt da noch recht mild davon. Dieses Wochenende ist es bereits grau und ungemütlich mit vereinzelten Regenschauern.

Noch mehr Meldungen:

Im Lauf der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen auf 2 Grad plus am Rhein und minus 1 im Bergischen Land. In Höhenlagen ab 400 Meter kann sogar Schnee runterkommen laut dem Deutschen Wetterdienst. Auf den Straßen gilt es vorsichtig zu fahren, denn durch Schnee oder gefrierende Nässe besteht Glättegefahr. Dieses Wetter zieht sich bis in die kommende Woche. Wolken ziehen bei 4-6 Grad weiter über NRW, richtig anfangen zu schütten wird es bei uns wohl erst zum nächsten Wochenende.