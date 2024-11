Wetter in NRW: November-Prognose gekippt – „Wer hätte das gedacht?“

Brrr – ganz schön kalt in den letzten Tagen in NRW. Zumindest in der Nacht lässt uns das Wetter seit November-Beginn ordentlich frösteln. In manchen Landesteilen gingen die Temperaturen bei sternenklarem Himmel in der Nacht sogar unter den Gefrierpunkt.

Bei strahlendem Sonnenschein heizt es allerdings weiter in NRW ordentlich auf. Das milde Wetter bleibt uns auch zu Wochenbeginn erhalten. Und das ist noch nicht alles.

Wetter in NRW: „Da hat sich wirklich was getan“

Dominik Jung hatte sich nach Anblick der Wetter-Karten bereits Ende Oktober festgelegt: Bis Mitte November sollte eine Hochdruck-Lage das Wetter in NRW bestimmen. Die Folge: milde Temperaturen und wenig Niederschlag. Danach sollte sich die Wetter-Lage eigentlich verändern. Doch jetzt wendet sich das Blatt.

Bislang hatten die Wettermodelle einen vergleichsweise durchschnittlichen Monat berechnet. Demnach hätten die Temperaturen im Verlauf des Novembers weiter sinken müssen. Vor allem sollte uns noch deutlich mehr Niederschlag erwarten. Doch Pustekuchen: „Da hat sich wirklich was getan“, verkündet Meteorologe Dominik Jung.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 10 bis 14 Grad, nachts 5 bis 1 Grad (Frost in Tallagen und im Bergland)

Mittwoch: 10 bis 14 Grad nachts 5 bis 2 Grad (Frost vereinzelt im Osten)

Donnerstag: 9 bis 12 Grad, nachts 4 bis 0 Grad (Frost in Tallagen und im Bergland)

Wetter-Experte perplex: „Wer hätte das gedacht?“

Denn mittlerweile berechnen die Wettermodelle einen deutlich zu trockenen November im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Insbesondere im Westen des Landes soll kaum Regen herunterkommen. „Wer hätte das gedacht?“, zeigt sich der Wetter-Experte („wetter.net„) verdutzt.

Zwar gebe es für Mitte November ein paar „zaghafte Regensignale“ für den Westen der Republik. Doch mittlerweile ist sich Dominik Jung einigermaßen sicher: „Wahrscheinlich bleibt’s trocken bis Dezember“. Wenn die Temperaturen zum Abend hin weiter deutlich absinken, dürfte das der Stimmung auf den nun beginnenden Weihnachtsmärkten in NRW sicher nicht schaden.