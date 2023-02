Wetter in NRW: Droht jetzt der Kälteschock? Bei diesem Anblick kriegt der Experte „Schnappatmung“

Das Wetter in NRW ist allmählich wieder milder. In der ersten Februarwoche können mit etwas Glück sogar wieder zweistellige Plusgrade erreicht werden. Doch aus Osteuropa bahnt sich schon die nächste Kältewelle ihren Weg zu uns.

Während Frostbeulen schon jetzt das Zittern kriegen, sind Winterfans in heller Aufregung. Doch kommt es tatsächlich zum erneuten Wintereinbruch? Meteorologe Dominik Jung gibt einen Ausblick.

Wetter in NRW: Milde Temperaturen nur von kurzer Dauer

„Schnappatmung am frühen Dienstagmorgen. Heute morgen ist mein Handy fast explodiert mit Winterkarten. Viele Winter-Freunde haben mir Karten geschickt: Nächste Woche kommt sie, die extreme Kälte“, leitet Dominik Jung seinen wöchentlichen Wetter-Ausblick ein. Aus dem Youtube-Kanal „Wetter.net“ wagt der Experte einen Blick auf das Wetter in den nächsten zwei Wochen.

Für die erste Februarwoche sieht die Wetterlage laut dem Meteorologen ziemlich durchwachsen aus. Der Wind bleibt jedoch weiterhin eine treue Konstante in diesen Tagen. „Ab und zu gibt es Regen, in den Gipfellagen kann auch Schnee fallen. Sonst im Rest von Deutschland eher Schmuddelwetter bei Höchsttemperaturen von vier bis sechs Grad“, so die weitere Prognose bis einschließlich Mittwoch.

Bald wieder nur noch klirrende Kälte?

Am Donnerstag wird es noch etwas milder. Sogar bis 10 Grad möglich im Westen Deutschlands – auch am Rhein sind diese Höchstgrade möglich. Zum Sonntag schwenkt das Wetter jedoch langsam wieder um. Erfüllt sich der Traum von einigen Schneeanbetern und es schneit nochmal? Zur nächsten Woche soll es wieder deutlich kälter werden, doch auf Schnee können sich Winterfans wohl eher nicht freuen. „Trocken, kaltes Wetter, was sich bei uns einschleicht“, prophezeit Dominik Jung dagegen.

Doch die Kältefront aus Osteuropa hat uns spätestens da erreicht. Beim Vergleich der verschiedenen Wettermodelle sieht der Experte jedoch keine Anzeichen für einen Dauerfrost. Ab Mitte Februar könnte der kalte Ostwind also schon wieder verschwinden und die Sonne sich langsam durchsetzen.