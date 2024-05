Wetter in NRW: Starkregen und Hochwasser an Pfingsten? Experte schockiert – „Heftig“

Was war das doch für ein traumhaftes Wetter in NRW in den letzten Tagen. Seit Christi Himmelfahrt konnte die Sonne endlich wieder durch die Wolkendecke brechen und die Temperaturen passten auch wieder mehr zum Frühling.

+++ Wetter in NRW: Ist der Frühsommer schon vorbei? „Brachialer Wettersturz“ +++

Allerdings könnte es das jetzt erst einmal wieder gewesen sein mit dem schönen Wetter in NRW. Ein Experte sieht sogar bereits das Pfingstwochenende in Gefahr.

Wetter in NRW: Absturz nach Vatertag

Seit dem vergangenen Feiertag am Donnerstag (9. Mai) hat sich das Wetter richtig gemausert. Auch am Brückentag und am Samstag konnten die Menschen in NRW den Sonnenschein und die milden Temperaturen richtig genießen. Doch dürfte es in der neuen Woche nicht mehr so freundlich zugehen. Denn die wird deutlich wechselhafter.

„Da kommt ein kräftiger Wetter-Umschwung“, graust es Dominik Jung von wetter.net schon jetzt. „Da ziehen hintereinander mehrere Gewitterfronten über uns hinweg. Und die haben es wahrscheinlich in sich.“ Die Rede ist von Hagel, Schauer und Starkregen sowie stürmischen Böen.

Wetter in NRW: Fällt Pfingsten ins Wasser?

Ab Dienstag (14. Mai) machen die Temperaturen „einen Knick“, sagt der Meteorologe voraus. Auch am Mittwoch und Donnerstag wird es deutlich kühler. Der Freitag (17. Mai) ist ebenfalls sehr durchwachsen. Bis zum 17. Mai kommt es immer wieder regional begrenzt zu „heftigen“ Regenfällen. 10 bis 15 Liter sind da normal, aber auch 50 Liter pro Quadratmeter sind örtlich im Bereich des Möglichen.

Und genau dieses Wetter könnte sich auch bis Pfingsten durchziehen und das Pfingstwochenende somit „buchstäblich ins Wasser fallen“ lassen. So sieht es auch am Samstag (18. Mai) nicht so freundlich aus, sagt der Experte. Wolken, kräftige Regengüsse und unter 20 Grad. „Die Details sind aber weiterhin noch nicht klar“, so der Meteorologe von wetter.net.