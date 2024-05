Wetter in NRW: Paukenschlag! Ist der Frühsommer schon vorbei? „Brachialer Wettersturz“

Jetzt kommt es zum Paukenschlag beim Wetter in NRW! Die letzten Tage waren von milden, teilweise sogar frühsommerlichen Temperaturen geprägt. Und auch das kommende Wochenende mit dem Muttertag (12. Mai) wird schön sonnig und warm. Doch kaum gewöhnt man sich an den Wonne-Monat, freut sich schon so richtig auf eine heiße Sommerphase – da droht wieder Ernüchterung!

Denn Experte Dominik Jung von „wetter.net“ sieht schon zum Wechsel in die neue Woche wechselhaftes Wetter. Sogar die Bezeichnung „brachialer Wettersturz“ fällt! War es das schon mit dem Frühsommer, ehe das Wetter in NRW so richtig Fahrt aufgenommen hat?

Wetter in NRW: Paukenschlag! Ist der Frühsommer schon vorbei?

Der Diplom-Meteorologe erläutert: „Wir sehen, dass schon zu Wochenbeginn mehrere Schauer und Gewitter über das Land ziehen. Und die haben es teilweise richtig in sich! Diese wechselhafte Wetterlage kann sich sogar bis ins Pfingstwochenende ziehen – und die Feiertage könnten dann vielerorts buchstäblich ins Wasser fallen!“ Na, tolle Aussichten…

Doch wann genau könnte der Wetterumschwung kommen? Jung sieht ihn schon am Montag oder Dienstag (13./14. Mai), erklärt: „Zunächst wird es noch trocken bleiben. Doch ab Mittwoch wird es nass, und zwar richtig nass, teilweise mit starken Gewittern. Und dann sehen wir auch, dass die Temperaturen kräftig absinken. Mit durchschnittlich 16, 17 Grad bleibt es frisch – das zieht sich so bis einschließlich dem Wochenende noch hin.“ Im Westen könnte es vereinzelt sogar noch kühler werden.

„Brachialer Wettersturz“

Gibt es denn keine Hoffnung auf ein schönes Pfingstwochenende? Nicht so richtig, wenngleich der Wetter-Experte nicht aufgeben will: „Der Freitag deutet schon darauf hin, dass es unschön sein wird. Es ist ein brachialer Wetter-Umsturz im Vergleich zum Muttertags-Wochenende. Es gibt sogar das Potenzial für Starkgewitter. Mit T-Shirt hinausgehen ist keine gute Idee.“

Immerhin bleibt es „einigermaßen warm“, wie es Jung nennt. „Es sollten 17, 18 Grad drin sein. Manche Modelle sagen auch bis zu 23 Grad voraus, damit wäre es sogar angenehm. Aber es wird wohl viel regnen, so viel steht leider fest.“ Also, den Regenschirm nicht vergessen, wenn es herausgehen soll…