Wetter in NRW: Perseiden-Fans können es kaum erwarten – doch es gibt einen dicken Haken

Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht, ist es wieder so weit: Die Zeit der Perseiden bricht an. Jedes Jahr warten Astronomie-Begeisterte und Romantiker gleichsam darauf, den nächtlichen Feuerregen zu bestaunen. Das Wetter in NRW ist diesmal geradezu ideal, um das Himmels-Phänomen zu beobachten. Doch es gibt es einen dicken Haken.

Die Perseiden, ein jährlich wiederkehrendes Himmelsereignis, sind eine Vielzahl von Sternschnuppen, die durch die verglühenden Trümmer des Kometen Swift-Tuttle entstehen. Doch auch wenn das Wetter in NRW kaum besser sein könnte, um diese zu beobachten, so sind insbesondere im Ruhrgebiet die Bedingungen schwierig.

Wetter in NRW: Optimal für Perseiden-Beobachtung

Bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde versprechen in der Hauptsaison ein spektakuläres Erlebnis. Das diesjährige Maximum des Perseiden-Meteorstroms wird zwischen dem 9. und 13. August erwartet, mit einer besonderen Häufung in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Die beste Beobachtungszeit ist zwischen 22 Uhr und 4 Uhr. In diesem schmalen Zeitfenster erhellt der kosmische Schauer den Nachthimmel, lässt Zuschauer staunen und vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch äußern.

Doch das Wetter in NRW ist nicht der einzige Faktor, der die Sicht auf die Perseiden beeinflusst. Die im Ruhrgebiet stark ausgeprägte Lichtverschmutzung durch Industrie, Laternen, Leuchtreklame und mehr überstrahlt vielerorts die natürliche Dunkelheit und macht es schwierig, die Perseiden mit bloßem Auge wahrzunehmen.

Drei Orte im Ruhrgebiet mit geringer Lichtverschmutzung

Trotzdem gibt es Orte in NRW, die sich gut eignen, um die Perseiden-Schauer zu beobachten. Der Kemnader See zwischen Bochum, Hattingen und Witten oder auch die Ruhrauen sind solche Orte. Ebenso bieten der Baldeneysee in Essen und die Gegend um die Hohensyburg in Dortmund günstige Stellen, die abseits der städtischen Lichter liegen. Wer ein echter Perseiden-Fan ist, hat eine noch bessere Aussicht, wenn er den Weg ins Münsterland oder in die Eifel auf sich nimmt. Übrigens: Die Sternwarte Bochum bietet am 10. und 16. August Sonderveranstaltungen zu den Perseiden an.

Um die Perseiden sehen zu können braucht es neben gutem Wetter in NRW mit einem klaren, dunklen, wolkenfreien Himmel keine weitere Ausrüstung. Im Gegenteil: Ferngläser und Teleskope engen den Blickwinkel zu sehr ein. Wichtiger ist die Blickrichtung: am Abend Nordosten, in der Nacht Südosten.