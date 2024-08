Wetter in NRW: Spektakuläres Phänomen am Himmel zurück – jetzt kommt es mit aller Macht

„Der Sommer gibt Gas“, bringt es Wetter-Experte Dominik Jung auf den Punkt. Das kommende Wochenende (10./11. August) in NRW wird heiß und trocken. Endlich! Die Schwüle der vergangenen Tage macht allen nur noch zu schaffen, sorgt für Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden.

Doch sollte man sich nicht zu früh freuen. Denn am Dienstag (13. August) kommt es gleich dreifach dick. Denn neben erneuten Gewitter-Warnungen sorgt die Rückkehr eines Wetter-Phänomens für erneute Hitze und Ärger.

Wetter in NRW: Perfektes Sommer-Wochenende

„Kaum zu glauben, aber wahr: Der Sommer geht weiter“, gibt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ die Aussicht auf die kommenden Tage weiter. Bis in die dritte Augustwoche hinein ist kaum Regen in Sicht. Vor allem das Wochenende wird wunderschön – trocken und sonnig, so wie es sich für einen ordentlichen Sommer gehört.

Doch schon am Montag wird es wieder übel. Dann könnten bis zu 36 Grad erreicht werden. Und am Dienstag soll es erneut Unwetter geben und die Schwüle kehrt zurück. Doch richtig ärgerlich – vor allem für Autofahrer – dürfte die Rückkehr eines Himmelsphänomens sein.

Wetter in NRW: Saharastaub zurück

Er ist wieder da: der Sahara-Staub. Mit der Hitze kommt er aus Afrika nach Europa rüber und strömt dann auch wieder am Dienstag nach NRW hinein. Vor allem Autofahrer dürfte das ärgern, denn sie müssen danach wieder ihre Fahrzeuge schrubben, sobald sich der Schmutz niederlegt. Und das dürfte angesichts der angesagten Gewitter passieren.

Doch was nach dieser Hitze-Welle kommt, ist noch ungewiss, muss Jung enttäuschen. Zwar sieht es nach einem kleinen Temperaturabsturz aus. Am Donnerstag (15. August) sollen nur noch 20 Grad herrschen, doch das Ensemblemittel bleibt stabil bei 25 Grad. Dazu gibt es immer wieder Niederschlagssignale und auch Gewitter mit Hagel und Starkregen möglich sind möglich.