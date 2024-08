Wetter in NRW: „Hitzeblase“ im Anmarsch – jetzt wird es unangenehm

„Der Sommer hat noch nicht fertig“ – so kündigt es Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ an. Und wieso auch? Es ist ja gerade erst Anfang August, da darf das Wetter in NRW sich auch noch eine Weile lang von seiner sonnigen Seite zeigen.

Doch selbst unter den größten Sommer-Fans dürfte es wohl einige geben, denen es auch mal schnell ZU heiß wird. Da sind dann 26 bis 28 Grad gerade perfekt – und alles, was bei 30 Grad und mehr liegt, gilt als unerträglich heiß. Nun, ärgerlich wenn gerade das nun auf NRW zukommt!

Wetter in NRW: „Hundstage“ stehen vor der Tür

„Die Hundstage – die heißeste Zeit des Jahres – sie erreichen ihren Höhepunkt“, so Dominik Jung. „Und das wird nach und nach ziemlich drückend schwül werden“. Dazu zeigt der Experte eine knallrote Wetterkarte von Deutschland, auf der einige Bereiche sogar schon derart dunkelrot eingefärbt sind, dass sie schon fast schwarz wirken – unter anderem auch in NRW.

Denn ab Sonntag (11. August) schießen die Temperaturen in die Höhe – in den Tagen bis Mittwoch könnte locker die 35-Grad-Marke geknackt werden. Grund dafür ist laut Experte Jung eine „Hitzeblase“ aus der Sahara, die die heiße Wüstenluft nach Europa bringt – und damit auch nach Deutschland und NRW.

„Deshalb wird es bei uns vorübergehend so heiß werden“, erklärt der Meteorologe. „Es sind nur zwei bis drei Tage, aber ich denke mal, das reicht aus, um alles mögliche bei uns aufzuheizen.“ Mitfühlend fügt er hinzu: „Vor allem die Dachgeschoss-Bewohner, die wird es nicht gerade freuen, wenn diese Hitze bei uns ankommt – und dazu auch später noch diese schwülen Luftmassen.“

Erst die „Hitzeblase“ – dann der große Knall

Denn ja, die große Hitze ist nur das eine – ab Mittwoch (14. August), wenn die Hitzeblase so langsam über uns wegzieht, folgen daraufhin drückend schwüle Luftmassen, die auch einges an Schauern und Gewittern mitbringen.

Klar, über Abkühlung freut sich nach diesen Hitzetagen wahrscheinlich fast jeder. Doch so richtig angenehm ist eine gewittrige Schwüle für ein bis zwei Tage leider auch nicht.

Glücklicherweise pendelt sich das Wetter in NRW im Anschluss an diese Woche dann doch eher im „normalen“ Sommer-Bereich ein. Mitte 20 Grad, Sonne, nur wenige Niederschläge – das reicht für ein paar entspannte Sommer-Tage im Freien auch mehr als aus.