Wetter in NRW: Experte sagt Düsteres voraus – „Wettersturz“

Der Großteil des Sommers ist leider bereits vorbei, doch immerhin gibt das Wetter in NRW in den letzten Wochen nochmal so richtig Gas. Seit einigen Tagen schon können wir uns immer mal wieder über hochsommerliche Temperaturen freuen, auch der Regen hat endlich zeitweise nachgelassen.

Auch nächste Woche soll das Wetter in NRW nochmal sehr sommerlich werden, prognostiziert Experte Dominik Jung von „Wetter.net“ in seiner neuen Youtube-Vorhersage. Doch er hat auch schlechte Nachrichten: Die bittere Wetter-Wende wartet schon!

Wetter in NRW wird „ziemlich abstürzen“

„Das kommende Wochenende sollten wir alle nochmal genießen“, mahnt der Wetter-Experte in seiner Vorhersage an diesem Freitag (9. August). Tatsächlich könnten der kommende Samstag und Sonntag die letzten hochsommerlichen Wochenend-Tage sein, denn das darauffolgende könnte nach den „neuesten Modelldaten ziemlich abstürzen“.

Doch zunächst wird es am Montag (12. August) und Dienstag (13. August) hitzig warm hierzulande und: „Die Hitze bringt die Blitze“. Laut Dominik Jung wird es also erst tropisch heiß, dann kommt es zum Gewitter – und dann folgt der „mehr oder minder kräftige Temperatursturz“.

Wetter in NRW bringt nur noch Temperaturen an die 20 Grad

Tatsächlich gibt es in der dritten August-Woche dann in Weiten Deutschlands und auch in NRW nur Temperaturen um die 23 Grad, einzelnen Tage können nochmal etwas wärmer werden, doch an die Hitze der letzten Zeit kommen sie nicht heran.

Laut Dominik Jung wird vor allem das Wochenende um den 17. und 18. August ein Temperaturschock. Am Samstag soll es nur zwischen 16 und 20 Grad warm werden, am Sonntag immerhin zwischen 17 und 22 Grad – allerdings auch mit vereinzelten Schauern.

Erstmal erwartet uns jetzt aber die „Hitzeblase“ am Montag und Dienstag, wie Dominik Jung sie nennt. Und das Wochenende, was noch einmal wettermäßig genossen werden sollte!