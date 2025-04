Wetter in NRW: „Olivia“ sorgt für Sonnen-Hammer – doch Experte warnt! „Schon vor der Haustür“

Schon Kinder in der Grundschule lernen, dass der April häufig das macht, was er will. Auch 2025 trifft dieser Spruch in Bezug auf das Wetter in NRW vollkommen zu.

Denn eines ist sicher: Nach den hohen Temperaturen sorgt nun Tief „Benedikt“ für einen Wetter-Umschwung. Wetter-Experte Dominik Jung spricht jetzt Klartext.

Wetter in NRW: Meteorologe wird deutlich – Sonntag „versaut“

Wer dieser Tage im Garten arbeitet, hat es mit trockenem, staubigen Boden zu tun. Es ist deutlich: Nach zwei Monaten ohne ausreichende Regenfälle herrscht in NRW in den obersten Bodenschichten eine außergewöhnliche Dürre. Auch in den Wäldern gibt es schon lange vor dem Sommer hohe Waldbrandgefahr, und die Wasserstände am Rhein sind so niedrig, dass große Schiffe nur noch mit deutlich weniger Fracht fahren können (>>> wir berichteten).

Trotz all dieser negativen Auswirkungen wollen viele am Wochenende das schöne Wetter genießen – vor allem am Samstag (12. April). An diesem Tag bleibt es nämlich „überall trocken, mit viel Sonnenschein“, so der Meteorologe. Das liegt wohl an Hoch „Olivia“, das für schönes Wetter und angenehme Temperaturen sorgt. So sollen die Thermostate auf bis zu 25 Grad klettern – echtes Kaiserwetter.

+++ Wetter in NRW: Dauerregen und Gewitter! Oster-Prognose wieder gekippt +++

Während es also am Samstag noch sonnig bleibt, soll es in der Nacht zu regnen beginnen. Denn Tief „Benedikt“ steht schon „vor der Haustür und versaut uns dann den Sonntag“. Die ersten Regenfälle gibt es bereits am Samstagabend im Westen.

Endlich wieder Regen!

Auch im Laufe des Palmsonntags sollte der Blick immer wieder nach oben gehen. Denn von Südwesten könnten Gewitter aufziehen. „Es wird wechselhafter, mit ersten Schauern und auch Gewittern“, erklärt Dominik Jung, „Frösteln muss aber niemand.“ Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.

Am Montag (14. April) bleibt es dagegen mit bis zu 20 Grad warm – zudem ist kein Regen in Sicht. Auch am Dienstag (15. April) soll es weitgehend trocken bleiben.

Mehr News aus NRW:

Und an Ostern? Da könnte es dank der Regenschauer wieder recht freundlich werden. 17 bis 19 Grad am Karfreitag und Samstag. Wie die Wetter-Prognose für Ostersonntag aussieht, kannst du HIER nachlesen.