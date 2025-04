Wetter in NRW: Dauerregen und Gewitter! Oster-Prognose wieder gekippt

Ständig wird es anders. An einem Tag heißt es noch, Ostern werde sommerlich warm werden, am nächsten droht ein kompletter Wetter-Absturz in NRW. Nun nimmt Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ auch die Worte ‚Dauerregen‘ und ‚Gewitter‘ in den Mund.

Schon zum Ende der Woche hin soll es nass werden. Doch kann der Regen rechtzeitig zum Osterfest weiterziehen oder sitzt NRW dann mitten im Wetter-Trog?

Jetzt kommt die Wetter-Wende in NRW

„Gar so dramatisch wird’s überhaupt nicht werden“, versucht der Meteorologe gleich zu Beginn seines neuen Wetter-Videos zu beschwichtigen. Seit am Donnerstag (10. April) die ersten Wolken aufgezogen sind, hat die Temperaturkurve einen leichten Knick nach unten bekommen. Auch der Freitag startete in Teilen von NRW verhalten, örtlich sogar mit einigen Minusgraden.

„Diese kalten Nächte wird es nächste Woche schon mal nicht geben“, verspricht der Experte. Dafür sorgen schon die Wolken am Himmel. Doch keine Sorge, pünktlich zum Wochenende scheint die Sonne wieder stundenlang und auch die Temperaturen werden wieder sommerlich mit bis zu 24. Grad. Und wie geht es danach weiter?

Oster-Wetter noch sehr unsicher

Schon am Sonntag (13. April) kommt dann der erste Regen auf, sogar Gewitter sind im Westen möglich. Dabei sinken die Temperaturen auf 16 Grad ab. Am Montag gibt es dann eine kurze Verschnaufpause bei 20 Grad, bevor es Dienstag mit zwölf Grad erneut nasskalt wird. Der Schwerpunkt der Regengüsse und Gewitter liegt dabei im Westen des Landes.

Die Temperaturen schwanken dabei von 16 Grad am Mittwoch bis hin zu gerade einmal 10 Grad am Gründonnerstag mit möglicherweise sogar kräftigem Dauerregen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung ist sich allerdings „unsicher, ob wirklich was kommt“. Zuletzt war auch immer wieder von viel Regen die Rede und am Ende tat sich nichts. So sagen die verschiedenen Wettermodelle auch nur wenige Liter pro Quadratmeter voraus.

Und an Ostern? Da könnte es dank der zuvor gefallenen Regengüsse wieder ganz freundlich aussehen. 17 bis 19 Grad über Karfreitag und -Samstag und dann schon wieder bis zu 24 Grad am Ostersonntag. Nur der Ostersonntag könnte mit gerade einmal 11 Grad frisch ausfallen.