Wetter-Hammer vor Ostern in NRW! Experte fällt vom Hocker – „Was für eine Wende“

„April, April, der macht, was er will“ – diesem Spruch muss Wetter-Experte Dominik Jung wahrscheinlich zustimmen. Als er die Prognosen für die nächsten Wochen sieht, haut es den Diplom-Meteorologen von wetter.net fast aus den Socken!

Der Temperatursturz in NRW von Samstag (5. April) auf Sonntag (6. April) ließ nichts guten Verlauten – von knapp über 24 Grad fielen die Temperaturen plötzlich auf 13-18 Grad. Doch der Wetter-Experte sagt nun Unglaubliches voraus!

Wetter vor Ostern in NRW: Experte kann es nicht fassen

Laut der Vorhersagen des Diplom-Meteorologen geht es in dieser Woche trocken weiter. Doch in der nächsten Woche sollten die Menschen in NRW aufpassen, denn es könnte nasser werden: Regen oder auch kurze Gewitter stehen uns bevor. Und das ist noch nicht alles…

„Aber dafür wird es deutlich wärmer“, tut Dominik Jung den prognostizierten Regen ab. Denn trotz der höheren Niederschlagswahrscheinlichkeit ermittelt das GFS-Wetter-Modell Vorhersagen von bis zu 28 Grad im Osten! „Das können am Ende gemessen auch 29 oder 30 Grad werden – was für eine Wende!“, stellt der Experte überrascht fest.

Sommerliches Oster-Wetter?

Auch im Westen soll es deutlich wärmer werden. Insbesondere ab dem 14./15. April soll es einen „kräftigen Temperaturanstieg“ geben, entnimmt Jung den Karten. Auch vorher sollen bereits die Temperaturen steigen – der Dienstag (8. April) „verbreitet traumhaftes Frühlingswetter“ mit Temperaturen um die 16 Grad, prognostiziert der Wetter-Experte. Bis Samstag klettern die Temperaturen in NRW schließlich auf circa 21 Grad und bescheren uns eine sonnige Woche vor der Oster-Zeit.

Am Sonntag (13. April) soll schließlich der große Umschwung kommen – die Temperaturen bleiben zwar oben, allerdings können einzelne Schauer dazukommen. Doch „so ganz sicher ist die große Regenkiste immer noch nicht“, entwarnt Jung.

Bis zum 15. April sagt der Wetter-Experte Niederschläge von 5 bis zu 10 Litern voraus. „Flächendeckend wäre das noch lange nicht“ – es bleibt also zu hoffen. Am Gründonnerstag steigen die Temperaturen laut GFS im Osten auf rund 27 bis 28 Grad. Und auch bei uns in NRW sind rund 25 Grad an Ostern vorhergesagt!