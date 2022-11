Wetter in NRW vor großer Trendwende – dieser Knaller bahnt sich jetzt an

Das Wetter in NRW scheint sich im Moment nicht recht entscheiden zu können, was es will. In der einen Woche beschert es uns frühlingshafte Temperaturen von bis zu 20 Grad – und das im November. In der nächsten können wir ohne Winterjacke und Schal nicht mehr das Haus verlassen.

Doch nun kündigen Experten eine krasse Wende pünktlich zum Monatswechsel an. Was wird uns das Wetter in NRW als nächstes bescheren?

Wetter in NRW: Schnee und Frost kündigen sich an

„Der November schmiert buchstäblich ab“, ist die krasse Prognose von Meteorologe Dominik Jung. Schritt für Schritt nähern wir uns demnach winterlichen Temperaturen an. Bis zum Wochenende soll es aber erst mal recht unspektakulär bleiben. Von 4 bis 7 Grad bleibt das letzte November-Wochenende weiterhin mild im Vergleich zu den Vorjahren. Statt Schnee gibts zum ersten Adventswochenende nur einen Mix aus Nebel und Wolken.

Doch in der nächsten Woche pünktlich zum Dezemberanfang könnte sich das Blatt dann wenden: „Die Modelle lassen eine weitere Abkühlung nach Deutschland reinkommen“, berichtet Jung. „Ein Hauch von Frühwinter könnte sich wieder zurückmelden.“ Das dürfte viele Menschen in NRW in Alarmbereitschaft versetzen. Denn Frost und Schnee könnten dann wieder auf uns zukommen.

Wetter in NRW: Weihnachts-Frage bleibt weiterhin unbeantwortet

Der 1. Dezember gilt unter Meteorologen als offizieller Start der Wintersaison. Pünktlich dazu könnte sich auch das Wetter in NRW offiziell auf Winter einstellen. Die Wettermodelle werden derzeit nach unten korrigiert. Wurde vor rund zwei Monaten noch ein bis zu 2 Grad zu warmer Dezember-Monat berechnet, liegt die Abweichung nun nur noch bei 0,5 bis 1 Grad.

Bei diesen Aussichten dürfte bei Schnee-Fans Hoffnung aufkeimen. Wird es weiße Weihnachten geben? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Gemüter. Doch Dominik Jung muss Neugierige abermals vertrösten. „Das ist alles total offen. Es kann an den Festtagen super mild werden, aber auch mal eisig kalt mit Schnee.“

Zuletzt bescherte uns das Wetter in NRW 2010 weiße Weihnachten. Ob uns der Wettergott auch in diesem Jahr hold sein wird, werden Experten hoffentlich schon bald sicher verraten können. Doch die Aussichten auf kühlere Temperaturen und ein wenig Schnee in der Vorweihnachtszeit steigern die Freude bei Weihnachtsmarktbesuchern mit Sicherheit schon ungemein. Denn bei Minusgraden macht das Glühwein trinken gleich doppelt so viel Spaß.