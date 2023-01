Wetter in NRW: Experte mit schockierender Prognose – „Ziemlich bedrückend“

Das Wetter in NRW ist mit absoluten Rekordwerten ins neue Jahr gestartet. Die Temperaturen lagen landesweit deutlich im zweistelligen Bereich. Und das ist nur der Anfang, wie Dominik Jung bei „wetter.net“ prophezeit. Für die folgende Prognose müsse man sich richtig zusammenreißen.

„Denn der Januar läuft sich richtig warm. Es sieht nach einem Totalausfall des Winters aus“, so der Wetter-Experte. Das gelte zumindest für den Januar. Über 17 Grad in NRW. In manchen Teilen Deutschlands knackte das Thermometer sogar die 19-Grad-Marke. So warm war es noch nie zu Anfang eines Jahres in Deutschland.

Wetter in NRW: „Da geht überhaupt nichts mehr“

„Ganz traurige Rekorde meiner Meinung nach“, findet Dominik Jung und spricht angesichts der Temperaturen von „Vollfrühling“. Die Folgen für die Wintersport-Industrie sind verheerend. Nach zwei Corona-Jahren hatten die Hotels endlich wieder auf gute Geschäfte gehofft. Jetzt macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Der Betrieb auf vielen Skipisten in Deutschland musste bereits wegen extremen Schneemangels eingestellt werden.

„Da geht überhaupt nichts mehr“, sagte der Wetter-Experte und macht wenig Hoffnung für die kommenden Wochen. Noch Anfang der Woche hatte es Hoffnungen gegeben, dass eine Kältewelle aus Osteuropa zu uns herüberschwappt. Doch stattdessen sei nun ein neuer Wärmeberg aus westlicher Richtung im Anmarsch, der auch in der kommenden Woche Werte im zweistelligen Bereich mit sich bringe, erwartet der Meteorologe.

Ohne Kunstschnee geht bei den Temperaturen nichts – selbst im oberbayrischen Ruhrpolding kurz vor dem Jahreswechsel. Foto: IMAGO / Rolf Poss

Wetter-Vorhersage in NRW: Die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 10 bis 14 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Donnerstag: 8 bis 12 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Freitag: 9 bis 12 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Wetter in NRW: „Ziemlich bedrückend“

Derzeit sehe es danach aus, dass der Monat im Vergleich zum Klimamittel der vergangenen 30 Jahre um drei oder sogar vier Grad zu warm werde. Die Schneeprognose für Mitte des Monats ist dementsprechend. NRW könne sich Schnee bis Mitte November komplett abschminken. Nur in den höheren Alpen könnten in Deutschland bis dahin noch ein paar Zentimeter liegen.

„Ziemlich bedrückend für alle Wintersport-Fans“, fasst Dominik Jung bei „wetter.net“ zusammen. Neben den warmen Temperaturen musst du dich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen auf einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen einstellen. Dabei bleibt es auch bis Ende der Woche noch reichlich stürmisch.