Wetter in NRW: Winter-Schock! Experte macht klare Ansage

Das Wetter in NRW meinte es in diesem Jahr ganz besonders gut mit uns, zumindest wenn man sich über die herrlichen Temperaturen im Spätsommer gefreut hat. Auf der anderen Seite werden sich aber auch manche gewundert haben, dass es so spät im Jahr noch so hohe Temperaturen geben kann.

Und an diesen Gedanken setzt auch ein Wetter-Experte mit einer klaren Aussage an und die geht in die Richtung, dass wir uns auf einen Winter-Schock einrichten können.

Wetter in NRW: Das bemängelt der Experte

Wetter-Experte Johannes Habermehl von „daswetter.com“ merkt an, dass der erste Wintereinbruch des Jahres, der von den Wettermodellen bereits für diesen Samstag berechnet wurde, offensichtlich nicht eingetreten ist. Dafür sei es noch viel zu warm und im Norden immer noch zu stürmisch.

Habermehl ist der Meinung, dass viele Wettervorhersagen auf Bauernregeln und Volksweisheiten bestehen, die oft auf jahrhundertealter Erfahrung und Beobachtung basieren, aber nicht auf den komplexen wissenschaftlichen Modellen und Analysen beruhen. Deswegen bezieht sich der Wetter-Experte auf wissenschaftliche Methodik und gibt einen Wintertrend für 2023/2024, der gleichermaßen von den Wettermodellen des CFS Modells der NOAA oder des ECMWF vom europäischen Wetterdienst bestätigt wird.

Wetter in NRW: Es wird ein milder Winter

Laut Habermehl wird in beiden Wettermodellen deutlich, dass es wieder ein sehr milder Winter wird. Dabei rechnet das CFS Modell besonders im Januar 2024 mit einer Abweichung von bis zu drei Grad vom langjährigen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das würde dann für einen sehr milden Monat stehen.

Aber auch im Dezember und im Februar gibt es deutliche Tendenzen, dass die Monate mild ausfallen sollen. Hier werden Abweichungen von ein bis zwei Grad im Vergleich zum langjährigen Klimamittel vorausgesagt. Es wird zwar ein sehr milder Winter, aber das soll laut dem Wetter-Experten nicht heißen, dass es im Winter keinen einzigen kalten Tag geben wird. Auch in diesem Winter kann es durchaus Tage mit Schneefall geben.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber eher gering. Unterm Strich soll der gesamte Winter offenbar wieder einmal sehr warm ausfallen.