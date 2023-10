Wetter in NRW: Von Tiefs umzingelt – jetzt wird’s kritisch!

Goldener Oktober, wer? Die schönen Herbsttage sind jetzt bald wieder vorbei, denn gleich mehrere Tiefdruckgebiete vertreiben die Sonne und lassen Wolken und Regen über NRW hereinfallen. Diese Wetter-Aussichten verheißen wirklich nichts Gutes.

„Eine unbeständige Woche steht an“, sagen auch die Experten von „Wetter Online“ für ganz Deutschland voraus. Wie trübe es in NRW wird, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Herbst gibt alles

Sprühregen und teils dichte Wolkenfelder haben uns schon seit Tagen in der Mangel. Und so schnell wird sich daran auch leider nichts ändern. Denn es ziehen gleich mehrere Tiefdruckgebiete in den kommenden Tagen über NRW hinweg.

Die neue Woche beginnt genauso trübe wie die alte geendet ist. Und am Dienstag zieht von Westen her eine dichte Regenfront auf uns zu. Es muss mit kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Der Westen bekommt davon besonders viel ab.

Wind und Regen die ganze Woche

Das erste Tief aus Frankreich, das nächste von Großbritannien herkommend und dann steuert auch noch eines von Norditalien auf uns zu. „Deutschland wird also im wahrsten Sinne des Wortes von den Tiefs in die Zange genommen“, bringen es die Wetter-Experten auf den Punkt.

Das bedeutet nasses Herbstwetter – vermutlich bis in die erste November-Woche hinein. Dazwischen beschert uns das Wetter zumindest zwischenzeitlich kürzere Trockenphasen. Dazu pendeln sich die Temperaturen am Beispiel Dortmund bei 13 bis 15 Grad ein. Die dürften sich aber bei dem teils heftigen Wind ziemlich frisch anfühlen. Aber zumindest wird es nicht allzu kalt oder gar frostig.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 13-16 Grad (11 Grad in Hochlagen), nachts 7-11 Grad

Dienstag: 14-16 Grad (10-13), nachts 5-9 Grad

Mittwoch: 13-15 Grad (10), nachts 9-11 Grad (im Bergland 7 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Kommt danach gleich das nächste Tief oder beschert das Wetter NRW dann doch ein Hoch? Die Lage ist zurzeit unsicher. Da heißt es wohl abwarten und im Trockenen eine wärmende Tasse Tee trinken.