Wetter in NRW: Volle Herbst-Dröhnung – Experte macht wenig Hoffnung

Während an der deutschen und dänischen Ostseeküste Sturmflut-Angst herrscht und Rekord-Hochwasser drohen, bleibt das Wetter in NRW von diesem Ungemach verschont. So weit reichen die Ausläufer des Unwetters nicht.

Das heißt jedoch nicht, dass uns in NRW deshalb traumhaftes Wetter mit Sonnenschein und buntem Laub erwartet. Goldener Oktober? Von wegen.

Wetter in NRW: Der Herbst ist da

Ja, besonders angenehm wird das Wetter in NRW die nächsten Tage nicht. Der Herbst zeigt sich gnadenlos von seiner unschönen Seite – denn zu dieser Jahreszeit gehören eben auch Kälte und Nässe dazu. Und das bekommt der Westen Deutschlands jetzt zu spüren.

Wetter in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage

Samstag, 21. Oktober ~ tagsüber 10 bis 17 Grad, nachts 6 bis 12 Grad

Sonntag, 22. Oktober ~ tagsüber 9 bis 16 Grad, nachts 5 bis 9 Grad

Montag, 23. Oktober ~ tagsüber 11 bis 18 Grad, nachts 8 bis 12 Grad

„Jede Menge Regen“ erwartet uns, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ erklärt. Bis zum Mittwoch (25. Oktober) sollen in Westdeutschland sogar 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter möglich sein. „Eine sehr nasse Angelegenheit“, fasst Jung zusammen.

Unschönes Schmuddelwetter

Die Temperaturen pendeln sich dabei zwischen 10 und 15 Grad ein. Da gibt es in Deutschland teilweise starke Unterschiede. Der Norden des Landes wird nach dem Sturmtief nur langsam wieder „auftauen“ können. Die Temperaturen klettern von sechs auf zwölf Grad herauf – während im südöstlichsten Zipfel Deutschlands teilweise noch mal um die 20 Grad erreicht werden.

NRW bleibt da wie gesagt recht entspannt in der Mitte. Nur eben was das Wetter angeht, wird es weiterhin sehr wechselhaft herbstlich. Auf eine kurze Regenpause am Montag (23. Oktober) folgen am Dienstag (24. Oktober) direkt die nächsten Schauer. Jacke und Regenschirm solltest du die nächsten Tage also auf jeden Fall griffbereit haben.