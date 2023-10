Sturmflut-Angst an der Ostsee ++ Rekord-Hochwasser befürchtet ++ Flug-Chaos in Dänemark ++ Tote Frau in Schottland

Sturm-Alarm in Nordeuropa! An der Ostsee-Küste braut sich eine gewaltige Sturmflut zusammen. Diese soll laut Meteorologen am Freitag (20. Oktober) nachmittags und abends ihren Höhepunkt erreichen.

An der deutschen Ostseeküste bereitet man sich auf die höchste Sturmflut seit 100 Jahren vor. Auch Dänemark, Schweden und Schottland wappnen sich gegen das schwere Unwetter. Alle Infos findest du hier in unserem News-Blog.

16.25 Uhr: Die Sturmflut an der Ostseeküste dürfte am Freitagabend ihren Scheitelpunkt weitgehend erreichen und von Mitternacht bis zum Samstagmorgen wieder abflauen. In Wismar werde der höchste Stand von etwa 1,40 Meter zwischen 17 und 18 Uhr erreicht und bis Mitternacht auf dem Niveau bleiben, bevor er am frühen Morgen sinke und gegen 7 bis 8 Uhr unter ein Meter zum normalen Wasserstand falle, teilte der Wasserstandsvorhersagedienst Ostsee am Freitag in Rostock auf Anfrage mit.

Erstes Todesopfer in Schottland

13.41 Uhr: Während der aufziehenden Sturmflut ist in Schottland eine Frau ums Leben gekommen. Die 57-Jährige wurde in den Highlands von Wassermassen weggerissen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet. In der Stadt Brechin nahe der Ostküste evakuierten die Behörden vorsichtshalber Hunderte Häuser. Die schottische Umweltbehörde warnte vor „beispiellosen“ Pegelanstiegen in Flüssen. In Tausenden Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Am Freitag blieben Schulen in der am schwersten betroffenen Region Angus geschlossen.

Sturmflut-Alarm in Nordeuropa

13.32 Uhr: An der dänischen Ost- und Südküste sollen Anwohner und Urlauber wegen der Sturmflut das Küstengebiet verlassen. Das hat die dänische Polizei angeordnet, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet. Das Dänische Meteorologische Institut (DMI) warnt demnach vor Wasserständen von bis zu 2,40 Meter über dem Normalwert. Betroffen seien auch die bei deutschen Urlaubern beliebten Ferienhaus-Regionen auf den Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie die Förden von Hadersleben und Apenrade.

13.10 Uhr: Auch in Dänemark sind die Anzeichen des Unwetters zu spüren. Dort erwartet man Wasserstände von bis zu 2,4 Metern über dem Normalwert.

Am Kopenhagener Flughafen fällt am Freitag aufgrund des Sturms über der Ostsee rund jeder zehnte Flug aus. Bislang seien 71 von 750 geplanten Flügen von und nach Kopenhagen abgesagt worden, teilte der Flughafen am Freitagmorgen bei X, ehemals Twitter, mit. Demnach seien außerdem relativ viele Verspätungen zu erwarten. Auch der Fährverkehr innerhalb des Landes sowie nach Deutschland war am Freitag eingeschränkt.

12.45 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartet sowohl für die Kieler als auch die Lübecker Bucht für den Freitagnachmittag und -abend den Höhepunkt der schweren Sturmflut. In der Flensburger Förde können Wasserstände bis zu 2 Meter über das mittlere Hochwasser steigen, teilte das Amt auf seiner Internetseite mit. Damit wird dort voraussichtlich der höchste Wasserstand seit mehr als 100 Jahren eintreten.

Hochwasser schon am Donnerstag (19. Oktober) in Flensburg. Foto: IMAGO/Willi Schewski

„Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür“, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur.

12.30 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen und nach Mitternacht langsam abklingen wird. „Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich“, sagte DWD-Meteorologin Anne Wiese der dpa in Hamburg.



(mit dpa)