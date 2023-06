Wetter in NRW: Experte warnt eindringlich – Großes „Unwetter-Potenzial“ im Westen

Gerade erst hatten Meteorologen uns heftige Hitzetage angekündigt, da bringt das Wetter in NRW schon wieder die erste Wende. Schon am Mittwoch (7. Juni) zeigte es sich in einigen Regionen mit starken Gewittern von seiner ungemütlichen Seite.

Doch damit soll noch nicht Schluss sein! Auch am Donnerstag (8. Juni) besteht beim Wetter in NRW ein großes „Unwetter-Potenzial“. Wer also an Fronleichnam vor die Tür muss, sollte auf das Schlimmste vorbereitet sein.

Wetter in NRW beschert uns Unwetter

Bevor wir am Freitag (9. Juni), der für viele ein Brückentag sein dürfte, in den ersten Hitzetag des Jahres starten, sieht es am Tag zuvor noch unheilvoll aus. Die Wetterlage mit Gewitter und Starkregen, die bereits am Mittwoch in einigen Regionen die Realität war, hält auch am Donnerstag an. Vor allem am Nachmittag soll es laut des Deutschen Wetterdienstes heftig zugehen. Sogar Hagel könnte uns in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens drohen!

Am Freitag dagegen wird das „Unwetter-Potenzial“ komplett wegradiert. Ein Hochdruckgebiet beschert uns dann ordentlich Hitze. „Dann wird’s heiß“, pflichtet auch „wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung bei. Zwischen 27 und 31 Grad könnten uns dann bereits drohen. Doch das soll nur der Vorbote für ein richtig heißes Wochenende sein.

Denn am Samstag (10. Juni) werden die Werte vom Vortag nochmal getoppt. Bis zu 32 Grad Höchsttemperatur sind dann drin. Gleiches gilt auch für den Sonntag (11. Juni). „Auch der Sonntag bleibt heiß am Rhein“, so prognostiziert es Jung in seinem neuesten Wetter-Video. „Der Sommer – er dreht richtig auf.“ Daran ist laut dem Experten aber eine Sache besonders kurios.

Sommer hat noch nicht begonnen

Denn eigentlich befinden wir uns kalendarisch gesehen noch mittendrin im Frühling. Doch wettertechnisch scheint dieser in diesem Jahr mit großem Anlauf übersprungen zu werden, denn derzeit stehen nicht nur in NRW die Zeichen auf Sommer.

Temperaturen der nächsten Tage:

Donnerstag (8. Juni): 23 bis 27 Grad, Tiefstwerte bei 14 bis 11 Grad

Freitag (9. Juni): 27 bis 31 Grad, in der Nacht 14 bis 9 Grad

Samstag (10. Juni): Zwischen 28 und 32 Grad, Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad

Sonntag (11. Juni): Tagsüber 27 bis 32 Grad, nachts 17 bis 14 Grad

Und so soll es auch in der nächsten Woche weitergehen. Laut aktueller Prognosen soll die nächste Woche konstant Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad bringen. Und auch bis Ende Juni sieht es ähnlich aus. Wer auf Regen und Abkühlung hofft, der könnte bitterlich enttäuscht werden. Auch Dominik Jung von „wetter.net“ hat eine üble Vorahnung: Das könnte der wärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und damit „spannend“ werden.