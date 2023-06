Wetter in NRW: Vorhersage bereitet Experten Sorgen – „Wird zum Problem werden“

Das Wetter zeigt sich aktuell in NRW von seiner besten Seite. Sonne satt und Temperaturen um die 25 Grad haben am Wochenende zu ausgiebigen Ausflügen an der frischen Luft eingeladen. Auch in dieser Woche können wir uns überwiegend über freundliches Wetter freuen.

Mitte der Woche kann es zwar einmal ordentlich knallen. Doch danach gibt der Sommer in NRW richtig Gas. Das hat allerdings auch seine Schattenseiten, wie Wetter-Experte Dominik Jung warnt.

Wetter in NRW: „Erst Blitze, dann Hitze“

Die Woche startete genau so, wie das Wochenende aufgehört hat. Am Montag (5. Juni) stiegen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei strahlendem Sonnenschein auf bis zu 27 Grad. Doch schon am Dienstag war mit den ersten Regentropfen zu rechnen, bevor es ab Mittwoch in Teilen des Landes immer wieder einzelne Schauer und Gewitter geben kann.

Vor allem im Südosten von NRW musst du dann auch noch am Donnerstag mit Gewittern rechnen. Nach einem kleinen Temperaturabfall am Mittwoch, kann das Thermometer dann in dieser Woche noch erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke knacken. „Erst Blitze, dann erste Hitze“, fasst es Dominik Jung zusammen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 22 bis 27 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Mittwoch: 21 bis 24 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Donnerstag: 23 bis 26 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Brenzlige Wetterlage in NRW

Und mit den steigenden Temperaturen sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für Regenfälle, sagen die DWD-Meteorologen für die nächsten Tage voraus. Das amerikanische Wettermodell „NOAA“ geht sogar einen Schritt weiter und prognostiziert, dass der gesamte Juni in NRW im Vergleich zum Klimamittel der letzten 30 Jahre deutlich zu trocken werden soll. „Gerade der Regen, der fehlende Niederschlag wird zu einem Problem werden“, fürchtet Dominik Jung („wetter.net“).

Neben Auswirkungen auf die Ernte bezieht sich der Wetter-Experte dabei auch auf die Waldbrandgefahr. Nach den ausgiebigen Regenfällen im Frühjahr herrscht in NRW zwar überwiegend noch eine überschaubare Gefahr der Stufe drei von fünf. Doch einzelne Gebiete im Süden des Landes sind bereits auf Stufe vier gestiegen. „Insgesamt eine sehr brenzlige Wetterlage“, kommentiert Dominik Jung beim Blick auf die Prognosen. Wo die Gefahr in Deutschland aktuell besonders hoch ist, liest du hier bei unserem Partnerportal „Thüringen24“.