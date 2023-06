Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Ansage – „Diese Verschieberitis!“

Das Wetter in NRW meinte es in den vergangenen Tagen sehr gut mit den Menschen im Westen Deutschlands. Aber manchmal ändert es sich schneller zum Schlechten, als einem lieb sein kann.

Mittlerweile sieht es beim Wetter in NRW nicht mehr ganz so schön aus. Ein Experte erklärt ein Phänomen der letzten Tage und verrät auch, wie es bis zum Wochenende weitergehen soll.

Wetter in NRW: SO sieht es im Westen aus

Nach angenehmen Temperaturen und viel Sonne in den letzten Tagen gab es am Mittwoch (7. Juni) in Teilen von NRW wieder Regen. Dieser war schon länger erwartet worden, kam aber erst jetzt. Wetterexperte Dominik Jung erklärt, dass es derzeit immer wieder zu einer „Verschieberitis“ komme. Demnach würde der Regen immer wieder nach hinten geschoben. Kippt das Wetter nun komplett? Wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Da wird es erstmal leider nicht besser. Besonders im Süden von Nordrhein-Westfalen kann es im Tagesverlauf zu Schauern und Gewittern kommen – örtlich sogar zu Starkregen. Lokal ist sogar kleinkörniger Hagel möglich. Immerhin bleiben die Temperaturen mit 23 bis maximal 26 Grad angenehm.

Wetter in NRW: DAS bringt das Wochenende

Am Freitag (9. Juni) wird es dann wieder besser. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 30 Grad. Es bleibt aber zumindest teilweise bewölkt. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen dann auf 14 bis 9 Grad.

Den Samstag können die Bewohner von NRW, zumindest was das Wetter angeht, in vollen Zügen genießen. Es soll heiter und niederschlagsfrei werden. Außerdem steigen die Temperaturen erneut etwas an – auf 28 bis 32 Grad. Auch die Nacht zum Sonntag bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen nicht unter 15 Grad.