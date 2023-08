Wetter in NRW: Damit hätte keiner gerechnet – Experte macht große Augen

Das Wetter in NRW ist in den letzten Tagen deutlich kühler geworden. Dazu wurden am Sonntag (27. August) einige von einem heftigen Regenschauer überrascht, der teilweise in Hagel umschlug. Doch jetzt soll das Wetter in NRW aber nochmal eine Kehrtwende machen. So soll sich am kommenden Wochenende doch noch einmal der Sommer zurückmelden.

Aber für alle, die sich vielleicht Sorgen machen, dass es wieder eine extreme Hitze geben könnte, kann Entwarnung gegeben werden. Der Sommer kommt in einer sehr angenehmen Version zurück, wie Wetter-Experte Dominik Jung erklärt hat.

Wetter in NRW: Kurzes Sommer-Comeback

Dem Meteorologen (wetter.net) zufolge erwarten uns schon bald angenehme Temperaturen um 26 Grad. Dazu soll nächste Woche nur wenig Niederschlag herunterkommen, außer vielleicht hier und da ein kleiner Regenschauer. Es soll zwar längere Zeit trocken bleiben, aber dafür wird es diese Woche auch deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Am kommenden Wochenende kommt dann überraschenderweise der Sommer nochmal kurz zurück. Zuvor verabschiedet sich der meteorologische Sommer am Donnerstag (31. August) mit bewölktem Wetter und 20 Grad.

+++ Wetter in NRW: Panikmache? Experte wehrt sich – „Der Junge spinnt doch!“ +++

Am Freitag (1. September) wird es wieder freundlicher und wärmer bei 24 Grad. Am Samstag (2. September) können es dann sogar 26 Grad werden – optimales Wetter also für einen Wochenend-Ausflug. Super zum Wandern, Radfahren oder auch zum Baden.

Das könnte dich auch interessieren:

Wetter in NRW: Prognose für die nächsten Tage

Am Sonntag wird es wechselhaft. Mit bis zu 27 Grad ein warmer bis heißer Tag, an dem auch einzelne Gewitter möglich sind. Zu Beginn der nächsten Woche sollen die Temperaturen dann wieder leicht fallen. Sie bewegen sich bis Donnerstag rund um die 20-Grad-Marke.