Wetter in NRW: Panikmache? Experte wehrt sich – „Der Junge spinnt doch!“

Das Wetter in NRW hat es uns in diesem August nicht gerade einfach gemacht. Erst begann der Monat mit ziemlich miesen Wetter, um dann eine sehr warme Wetterphase einzuläuten und gegen Ende bereitete uns der August dann sogar nochmal einige besonders heiße Tage.

Aber jetzt hat sich der Hochsommer laut dem Wetter-Experten Dominik Jung mit einem Rumms in Deutschland verabschiedet. Die große Schwüle ist auch endlich verschwunden. Jetzt stellt sich die Frage an das Wetter in NRW: Kommt nochmal was in Richtung Sommer?

Wetter in NRW: Altweiber-Sommer

Laut dem Meteorologen von wetter.net kommt er natürlich nochmal und zwar unter dem Stichwort: Altweiber-Sommer. Es soll nämlich eher ein warmer als ein kalter September werden. Gerade das erste September-Wochenende könnte sehr warm werden.

Was viele vielleicht wundern wird, aber der aktuelle August befindet sich im Bereich der wärmsten Augustmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da wundern sich einige bestimmt, weil der August ziemlich mies gestartet ist. Der Anfang war ziemlich kühl, sogar herbstlich kühl und dann kam auf einmal die sehr warme Wetterphase. In den letzten Tagen des Augusts war es dann besonders warm bis heiß mit regionalen Temperaturen von über 35 Grad.

Wetter in NRW: Fünftwärmster Sommer seit der Aufzeichnung

Wenn man sich die Wetteraufzeichnungen aller Sommer seit 1881 anschaut und diese im Vergleich zum langjährigen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 (zum neuen Klimamittel) setzt, dann fällt auf: die Sommer sind langsam angestiegen. Und jetzt kommt es zur großen Überraschung, von welcher der Wetter-Experte glaubt, dass ihm die Leute sagen werden: „Der Junge spinnt doch, der macht hier irgendwelche Panik. Aber nein: So sind die Messdaten und die sind eindeutig.“

Der Sommer 2023 befindet sich im Ranking ganz weit oben und zwar im Bereich der fünf wärmsten Sommer seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. Auch wenn uns das nicht so vorgekommen ist, weil es eben eine Achterbahnfahrt war. Wir haben wahrscheinlich vorwiegend die ganzen Regentage im Kopf, aber hier geht es nur um die Temperaturen und die waren zeitweise sehr hoch. Vor allem der Juni ist in diesem Jahr sehr warm ausgefallen.

Wetter in NRW: Wetteraussicht

In der Nacht vom Samstag (26. August) auf Sonntag (27. August) sind die Temperaturen im Westen runter auf 13 Grad gegangen. Am Sonntag (27. August) gibt es ab und zu Sonnenschein bei 21 Grad. Der Montag (28. August) ist bewölkt und ab und zu zeigt sich die Sonne bei 19 Grad. Am Dienstag (29. August) lockern die Wolken wieder auf und es wird etwas sonniger bei 20 Grad.