Wetter in NRW: Unwetter schreckt Tiere auf – ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei

Das Wetter in NRW geht gerade drunter und drüber. Wetter-Experten haben für diesen Freitag (25. August) schwere Unwetter vorausgesagt, mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagelschlag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar für einige Teile von NRW eine akute Warnung herausgegeben, DER WESTEN berichtete darüber (hier).

Das stürmische Wetter in NRW hat auch im Märkischen Kreis einige Spuren hinterlassen. Die Polizei bilanziert bisher nicht nur einen Blitzeinschlag in einem Wohnhaus in Nachrodt. Außerdem unter Wasser stehende Straßen, welche im ganzen Märkischen Kreis verteilt sind. Dazu ausgefallene Ampeln in Hemer (Hauptstraße) und Altena (Baustellenampel an der Werdohler Straße) und gelockerte Dachziegel in Iserlohn (Hövelstraße). Einen ganz besonderen Einsatz hatten die Polizisten aber durch aufgeschreckte Ponys in Balve. Hier wurde von den Beamten voller Einsatz verlangt.

Wetter in NRW: Pony wurde mit Hundeleine eingefangen

Die aufgeschreckten Ponys trabten gegen 10.50 Uhr über ein Grundstück an der B 229 in Sanssouci. Die Polizei verhinderte unter großem Einsatz, dass die Tiere auf die Fahrbahn liefen. Durch das starke Unwetter wurden die Polizeibeamten bei dem Einsatz völlig durchnässt, aber sie waren erfolgreich: Ein Pony ließ sich direkt und zutraulich in Sicherheit führen. Bei dem anderen Pony musste eine Beamtin eine Hundeleine überwerfen. Solche Leinen sind extra für tierische Einsätze an Bord der Streifenwagen. Der Besitzer konnte ausfindig gemacht werden und holte seine Ponys anschließend ab.

Ein weiterer Blitzeinschlag am Hermann-Löns-Weg in Nachrodt gegen 13.30 Uhr verlief glimpflich und verursachte nur geringen Sachschaden. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude.

Die Polizei mahnt zur ganz besonderen Vorsicht bei solchen Wetterlagen in NRW und der Umgebung: In Senken oder an verstopften Abflüssen kann sich schnell Wasser ansammeln. An Waldrändern könnten Bäume umgefallen sein und die Straße blockieren.