Wetter in NRW: Meteorologe mit Schock-Prognose – „Jetzt kommt der große Knall“

Seit Wochen genießen wir im Westen einen Parade-Sommer. Das Wetter in NRW verwöhnt uns mit perfekten Temperaturen und null Regen. Doch jetzt wendet sich das Blatt. Schon bald wird es richtig ungemütlich.

„Jetzt kommt der große Knall“, warnt ein Meteorologe mit Blick auf das Wetter in NRW in den kommenden Tagen. Die Vorhersagen kündigen eine Schwergewitterlage an.

Wetter in NRW: Schwere Gewitter kommen

Während der Westen am Sonntag (18. Juni) die 30-Grad-Marke knackt, haben sich die ersten Regionen in Deutschland vom Traumwetter schon verabschiedet. Im Norden und Nordosten ist es seit Freitag wieder nass. Die ersten echten Regenfälle seit langer Zeit – zum Leidwesen von Blume und Tier, aber ganz nach dem Geschmack sommerverliebter Menschen.

+++ Wetter in NRW: Wüstentage und Unwetter im Anmarsch – Meteorologen mit heftiger Prognose +++

Die sollten das Wochenende noch einmal in vollen Zügen genießen. Denn danach wird es hässlich. Ab Montag rollt über den Westen eine Regenfront – und die bringt auch heftige Gewitter mit. Das berichtet Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“. 10 bis 20 Liter Regen werden stellenweise bis Mittwoch runterprasseln, dazu wird es teils übel blitzen und donnern.

„Vor allem am Dienstag gibt es eine Schwergewitterlage“

„Vor allem am Dienstag gibt es eine Schwergewitterlage“, kündigt Experte Dominik Jung für das Wetter in NRW an. Sturm, Starkregen und sogar Hagel drohen dabei auch. Bis in die Morgenstunden des Mittwochs kann die Lage anhalten. Warm bleibt es aber trotz der knallartigen Erfrischung von oben. Allerdings erwartet uns eine schwüle, drückende Hitze.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Das Ende des Junis wird dagegen wieder trocken und richtig heiß. Und so dürften wir dann auch in den Juli starten. Der Sommer 2023 hält weiter, was er verspricht. Also Blumen gießen nicht vergessen.